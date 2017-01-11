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11 января 2017, 18:25 | Прочие | Р-Спорт

Болт, Джеймс, Фара, Маррей, Роналду номинированы Laureus на звание «Спортсмен года»

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Ямайский спринтер Усэйн Болт, американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей номинированы на звание «Спортсмен года» по версии академии Laureus, сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

Ямайский спринтер <span class=error>Усэйн</span> Болт американские баскетболисты <span class=error>Стефен</span> <span class=error>Карри</span> и <span class=error>Леброн</span> Джеймс британский бегун Мо Фара португальский футболист <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> и британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> номинированы на звание Спортсмен года по версии академии Laureus сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> организации в Twitter. Увеличить
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Церемония вручения наград состоится 14 февраля в Монако. Болт на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал три золотые медали. Джеймс в составе «Кливленда» стал чемпионом НБА прошлого сезона и был признан самым ценным игроком (MVP) финала чемпионата. В финальной серии плей-офф «Кливленд» обыграл победителя регулярного чемпионата «Голден Стэйт», за который выступает Карри, признанный MVP «регулярки». Маррей в ноябре впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Фара стал обладателем двух золотых наград на Играх в Рио. Роналду вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы-2016, а в составе мадридского «Реала» победил в Лиге чемпионов.

За звание «Спортсменки года» поспорят первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелика Кербер, двукратные олимпийские чемпионки Игр в Рио британская велогонщица Лора Кенни (Тротт), американская бегунья Эллисон Феликс и бегунья с Ямайки Элейн Томпсон, четырехкратные победительницы Олимпиады в Рио американская пловчиха Кэти Ледеки и ее соотечественница гимнастка Симона Байлз.

На звание команды года претендуют победитель Олимпиады-2016 мужская сборная Бразилии по футболу, чемпион Евро-2016 по футболу сборная Португалии, победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал», чемпион НБА «Кливленд Кавальерс», чемпион MLB (Главная бейсбольная лига) «Чикаго Кабс» и команда «Формулы-1» «Мерседес», в минувшем сезоне победившая в Кубке конструкторов в третий раз подряд. В номинации «Прорыв года» представлены английский футбольный клуб «Лестер», сборная Исландии по футболу, чемпион «Формулы-1"-2016 немец Нико Росберг, сборная Фиджи по регби-7, южноафриканский бегун Уэйл ван Никерк и эфиопская бегунья олимпийская чемпионка Рио Алмаз Аяна.

Обладателя награды спортсмену года с ограниченными возможностями выберут из следующих номинантов: 6-кратный чемпион Паралимпиады-2016 белорусский пловец Игорь Бокий, двукратные паралимпийские чемпионы Рио кубинская бегунья Омара Дюран и швейцарец Марсель Хуг, выступающий в гонках на инвалидных колясках, обладательница трех наград высшей пробы с Паралимпиады-2016 новозеландская пловчиха Софи Паско, чемпион Рио иранский тяжелоатлет Сиаманд Рахман, победительница Паралимпиады-2016 в фехтовании на колясках итальянка Беатрис Вио.

На награду «Возвращение года» претендуют американский пловец Майкл Фелпс, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, испанская прыгунья в высоту Рут Бейтия, норвежский горнолыжник Аксель Свиндал, британский конник Ник Скелтон и триатлонистка из Маврикия Фабьен Сент Луис. За звание «Лучшего представителя активного вида спорта» поборются британка Рэйчел Атертон, выступающая в маунтинбайке, бразильский скейтбордист Педро Баррош, американский серфер Джон Джон Флоренс, американская сноубордистка Хлоя Ким, эстонский фристайлист Келли Силдару и австралийская серферша Тайлер Райт.
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