Смирнов: Люди не интересуются процессами в РФ, решение NADOs связано с политикой
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Решение национальных антидопинговых агентств (NADOs) призвать к отстранению России от международных соревнований — политическое, оно говорит о том, что люди не интересуются процессами, которые проходят в РФ, заявил «Р-Спорт» глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
Ранее стало известно, что национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров
«Вне политики вообще ничего не бывает. В свое время мне один человек сказал такую вещь: знаешь, к сожалению, Олимпийские игры проходят в високосный год, в год выборов президента США. Я с тех пор это очень хорошо усвоил. Конечно, все связано, взаимосвязано. Во всей этой истории поражает один вопрос — насколько люди не интересуются теми процессами, которые у нас проходят», — сказал Смирнов «Р-Спорт» по телефону.
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