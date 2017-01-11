Смирнов: Люди не интересуются процессами в РФ, решение NADOs связано с политикой

Ранее стало известно, что национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов.

«Вне политики вообще ничего не бывает. В свое время мне один человек сказал такую вещь: знаешь, к сожалению, Олимпийские игры проходят в високосный год, в год выборов президента США. Я с тех пор это очень хорошо усвоил. Конечно, все связано, взаимосвязано. Во всей этой истории поражает один вопрос — насколько люди не интересуются теми процессами, которые у нас проходят», — сказал Смирнов «Р-Спорт» по телефону.