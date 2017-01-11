Казнить, нельзя помиловать. Чего требуют iNADO?

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На официальном сайте организации говорится, что Институт национальных антидопинговых агентств — iNADO — призван помогать антидопинговым организациям разных стран использовать в своей работе лучшие практики и обмениваться опытом по борьбе с использованием запрещенных препаратов. На официальном сайте организации более двух десятков различных пресс-релизов и открытых обращений, но с весны 2016 года большинство из них посвящены России.

НЕ ПУСКАТЬ В РИО

После первого части доклада профессора Макларена представители организации призывали МОК не допускать Россию до Олимпийских игр в Рио.

«Чистые спортсмены во всем мире были преданы и заслуживают большего, — говорил перед Играми-2016 председатель организации Дуг Маккуорри. — iNADO призывает МОК и МПК дать бескомпромиссный ответ, отстранив российскую делегацию от Олимпийских и Паралимпийских игр».

В открытом письме говорилось, что информация в докладе Макларена свидетельствует о том, что «вся российская система спорта была объектом государственной допинговой программы» и дальнейшее расследование обстоятельств приведет к еще более страшным выводам. «В то же время чистые спортсмены не должны пострадать, — говорилось в открытом письме на имя главы МОК Томаса Баха. — существующая совместная панель ВАДА и МОК должна обеспечить критерии, согласно которым невиновные атлеты могли бы выступать на Играх. Но только под нейтральным флагом».

РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ВАДА И ЗАЩИТИТЬ СТЕПАНОВЫХ

Тогда под призывом iNADO подписалось 14 национальных антидопинговых агентств: Дании, Египта, Норвегии, Новой Зеландии, Канады, Австрии, Испании, Финляндии, Германии, Японии, Швейцарии, США, Швеции и Голландии.

В самом конце лета организация провела свой саммит в Копенгагене. В пресс-релизе по итогам собрания говорилось, что национальные антидопинговые агентства выступают за усиление роли ВАДА в международном спортивном сообществе и расширение его полномочий. «Необходимо, чтобы у агентства была возможность применять прозрачные санкции в особо вопиющих случаях нарушения антидопинговых правил — таких, например, как государственная система допинга», — говорится в документе. Кроме того, iNADO предлагал широкий спектр реформ для антидопинговых ведомств и посчитал необходимым выразить свою поддержку не только профессору Макларену, работавшему в тот момент над второй частью доклада, но и супругам Степановым. По мнению членов организации, МОК и Россия должны обеспечить их безопасность.

Под этим письмом подписалось уже 17 стран — к числу подписантов добавились Франция, Сингапур и Ирландия.

ОТСТРАНИТЬ РОССИЯН

Вторая часть доклада профессора Макларена была, по мнению, iNADO еще более убедительной, чем первая, а потому организация потребовала от МОК и международных федераций незамедлительного ответа.

«Ответ должен включать в себя наказание как в отношении частных лиц, так и в отношении организаций, причастных к скандалу, — говорилось в заявлении генерального директора iNADO Жозефа де Пенсье. — Ответ должен содержать новые полномочия ВАДА по применению санкций в случае таких злоупотреблений. Ответ должен обязать российские власти искоренить допинг, что включает в себя признание ответственности за факты, указанные в докладе профессора Макларена». В отличие от предыдущих документов организация впервые призвала отстранить от соревнований абсолютно всех российских спортсменов. «Российские атлеты не должны быть представлены в Олимпийском движении до тех пор, пока их спортивная система и их правительство демонстративно подрывает основные ценности и дух спорта».