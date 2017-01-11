Казнить, нельзя помиловать. Чего требуют iNADO?
19 национальных антидопинговых агентств выступили за отстранение российских спортсменов от соревнований. Кроме того, они требуют лишить Россию всех международных турниров. «СЭ» обращает внимание, что iNADO не в первый раз выступает с подобными требованиями.
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На официальном сайте организации говорится, что Институт национальных антидопинговых агентств — iNADO — призван помогать антидопинговым организациям разных стран использовать в своей работе лучшие практики и обмениваться опытом по борьбе с использованием запрещенных препаратов. На официальном сайте организации более двух десятков различных
НЕ ПУСКАТЬ В РИО
После первого части доклада профессора Макларена представители организации призывали МОК не допускать Россию до Олимпийских игр в Рио.
«Чистые спортсмены во всем мире были преданы и заслуживают большего, — говорил перед Играми-2016 председатель организации Дуг Маккуорри. — iNADO призывает МОК и МПК дать бескомпромиссный ответ, отстранив российскую делегацию от Олимпийских и Паралимпийских игр».
В открытом письме говорилось, что информация в докладе Макларена свидетельствует о том, что «вся российская система спорта была объектом государственной допинговой программы» и дальнейшее расследование обстоятельств приведет к еще более страшным выводам. «В то же время чистые спортсмены не должны пострадать, — говорилось в открытом письме на имя главы МОК Томаса Баха. — существующая совместная панель ВАДА и МОК должна обеспечить критерии, согласно которым невиновные атлеты могли бы выступать на Играх. Но только под нейтральным флагом».
РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ВАДА И ЗАЩИТИТЬ СТЕПАНОВЫХ
Тогда под призывом iNADO подписалось 14 национальных антидопинговых агентств: Дании, Египта, Норвегии, Новой Зеландии, Канады, Австрии, Испании, Финляндии, Германии, Японии, Швейцарии, США, Швеции и Голландии.
В самом конце лета организация провела свой саммит в Копенгагене. В
Под этим письмом подписалось уже 17 стран — к числу подписантов добавились Франция, Сингапур и Ирландия.
ОТСТРАНИТЬ РОССИЯН
Вторая часть доклада профессора Макларена была, по мнению, iNADO еще более убедительной, чем первая, а потому организация потребовала от МОК и международных федераций незамедлительного ответа.
«Ответ должен включать в себя наказание как в отношении частных лиц, так и в отношении организаций, причастных к скандалу, — говорилось в заявлении генерального директора iNADO Жозефа де Пенсье. — Ответ должен содержать новые полномочия ВАДА по применению санкций в случае таких злоупотреблений. Ответ должен обязать российские власти искоренить допинг, что включает в себя признание ответственности за факты, указанные в докладе профессора Макларена». В отличие от предыдущих документов организация впервые призвала отстранить от соревнований абсолютно всех российских спортсменов. «Российские атлеты не должны быть представлены в Олимпийском движении до тех пор, пока их спортивная система и их правительство демонстративно подрывает основные ценности и дух спорта».
Как ни странно, именно это — самое жестко заявление — не получило широкого общественного резонанса, хотя и было подписано представителями более, чем 25 стран. По крайней мере, именно такая цифра приводится в
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