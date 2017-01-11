Мутко: NADO должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику

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Во вторник NADO 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций», — сказал Мутко по телефону.

«Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ничего нового в нем нет. Есть “золотая” линия о некой государственной программе, а фактов подтверждающих никаких нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет», — добавил Мутко.

Предложение по санкциям к России одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.