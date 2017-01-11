Мутко: NADO должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Национальные антидопинговые организации (NADO), призвавшие отстранить российских спортсменов от соревнований и лишить страну всех международных турниров, должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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Во вторник NADO 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров
«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом,
«Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ничего нового в нем нет. Есть “золотая” линия о некой государственной программе, а фактов подтверждающих никаких нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет», — добавил Мутко.
Предложение по санкциям к России одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.
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