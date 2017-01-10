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10 января 2017, 23:17 | Прочие | Р-Спорт

NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов, сообщается в релизе ассоциации по итогам саммита в Дублине.

Национальные антидопинговые организации (<span class=error>NADO</span>) 19 стран в том числе США Канады и Германии призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров <nobr>из-за </nobr>допинг-скандалов сообщается в <span class=error>релизе</span> ассоциации по итогам саммита в Дублине. Увеличить
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«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», — говорится в заявлении, которое приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

«Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований», — говорится в заявлении.
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