NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

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«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», — говорится в заявлении, которое приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

«Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований», — говорится в заявлении.