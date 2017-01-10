Лучших спортсменов конкурса «Триумф. Героям спорта» можно выбрать с помощью интернета

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голосование по определению лучших атлетов началось 10 января и продлится до 31 января. Любой интересующийся спортом человек может выбрать своих фаворитов в четырех номинациях «Лучшая команда», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» по итогам 2015 и 2016 годов. «Как и в январе 2015 года, у болельщиков будет возможность проголосовать онлайн. Это можно сделать на специальной странице — www.triumph.by. По итогам прошлого конкурса в голосовании приняли участие около 1,5 млн. человек. Возможность интернет-голосования существенно расширит число проголосовавших. Любому желающему необходимо лишь авторизироваться и выполнить несколько несложных операций», — сказал Александр Кулеш.

Как отметили организаторы, также будет доступна и форма голосования с использованием бумажного бюллетеня, который можно скачать на сайтах организаторов (Белтелерадиокомпании, Президентского спортивного клуба, Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета) и отправить по указанным в нем адресам.

После подведения итогов голосования среди болельщиков, жюри конкурса определит лауреатов еще в четырех номинациях: «Результат года», «Прорыв года», «Самый яркий спортивный момент» и «За волю к победе».

Победителей конкурса назовут в конце февраля на торжественной церемонии. Трансляцию церемонии будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24». «Белтелерадиокомпания постарается, чтобы награждение прошло красочно и динамично», — подчеркнула заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.

Открытый публичный конкурс «Триумф. Героям спорта» состоится уже в пятый раз. Ранее конкурсы проводились по итогам 2007, 2008, 2010, 2012 и 2014 годов. В 2008-м организаторы приняли решение сделать конкурс традиционным и реализовывать проект раз в два года, подводя итоги олимпийского сезона. С 2016 года будут учитываться результаты атлетов двух последних лет. «В 2015-м было немало ярких побед белорусского спорта, которые не стоит обходить стороной. Несомненно, в 2016-м самым главным событием стали летние Олимпийские игры в Рио. Для меня наиболее ценна, к примеру, бронзовая награда женской команды по гребле на байдарках и каноэ, серьезным достижением является и четвертое место Владимира Самсонова, золото Владислава Гончарова в прыжках на батуте. Ярких событий за последние два года в белорусском спорте состоялось немало. Болельщикам будет сложно выбрать наиболее достойных», — рассказал генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.