В январе 2017 года в Минске открылся спортивный клуб «Крылья Ангелов» для семей, столкнувшихся с проблемой инвалидности. В отличие от других спортивных объединений, клуб «Крылья Ангелов» инклюзивный и семейный: на тренировки приходят родители с детьми с инвалидностью любой степени тяжести. Для детей с ДЦП используются специальные коляски и помощь спортивных волонтеров.

Инициатором и организатором спортивного клуба выступило благотворительное социально-спортивное учреждение «Команда «Крылья Ангелов». — Мы организовали спортивные занятия, в которых участвуют все — благо, учреждение «Команда «Крылья Ангелов» располагает специальными колясками для спорта и уникальным для нашей страны опытом организации бега с лежачими детьми, — говорит руководитель проекта, мама подростка с аутизмом Ирина Дергач. — Ведь только в столице около 2,2 тысяч таких детей, и их родителям часто сложно выйти из дома, а тем более уделить время поддержанию собственного здоровья, спорту или социальным контактам. Первые же занятия подтвердили востребованность нашей работы: даже морозы не мешают участникам добираться на тренировки из разных районов города. — Спортклуб «Крылья Ангелов» — часть нашей работы по популяризации инклюзивного спорта вообще и бега с коляской в частности, — говорит директор учреждения «Команда «Крылья Ангелов», отец девочки с ДЦП Дмитрий Тимашков. — В прошлом году белорусы и жители других стран могли видеть подготовленные нами экипажи из любителей бега и детей в спортивных колясках на целом ряде спортивных мероприятий разного уровня, от клубных пробегов до международных марафонов. В 2017 мы планируем не только участвовать в самых престижных белорусских и европейских состязаниях, но и выступить организаторами нескольких заметных событий — в частности, ежегодного инклюзивного пробега «Крылья Ангелов». За прошлый год вокруг учреждения сформировался актив из семей с детьми с инвалидностью, уровень которых вырос настолько, что не имеющие спортивного прошлого родители стали занимать призовые места на международных марафонах. Но самое главное — эти и другие родители, а также их дети уже не чувствуют себя социальными изгоями: спорт вернул их к активной жизни. Бесплатные для участников занятия проходят дважды в неделю, с 19.30 до 21 часа, в легкоатлетическом манеже на ул. Калиновского, 111. Контактный телефон +375291123253 Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике предоставил участникам клуба право бесплатного посещения легкоатлетического манежа. Первым спонсором проекта стала сеть детских гипермаркетов «Буслiк». Сообщество спортклуба в сети Фейсбук www.facebook.com/groups/wingsangelsclub/ +375291123253 (Ирина Дергач) +375296688888 (Дмитрий Тимашков).