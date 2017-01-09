Лучшие спортсмены 2016 года удостоены наград Минспорта

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Награды спортсменам вручил министр спорта и туризма Александр Шамко.

Наибольшее внимание в ходе церемонии было приковано к призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Как сообщалось, на главных стартах четырехлетия в Бразилии белорусские спортсмены завоевали 9 медалей: одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые. С Паралимпиады в Рио-де-Жанейро белорусские атлеты привезли 10 медалей, в том числе 8 золотых и 2 бронзовые.

За профессионализм и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Беларуси, высокие спортивные достижения по итогам XXXI летних Олимпийских игр и XV Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро все они удостоены нагрудного знака Минспорта «За развіццё фізічнай культуры і спорту ў Рэспубліцы Беларусь».