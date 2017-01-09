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9 января 2017, 13:26 | Прочие | БЕЛТА

Лучшие спортсмены 2016 года удостоены наград Минспорта

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование лучших спортсменов 2016 года, удостоенных наград Министерства спорта и туризма Беларуси, состоялось в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Наибольшее внимание в ходе церемонии было приковано к призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в <nobr>Рио-де-Жанейро.</nobr> Увеличить
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Награды спортсменам вручил министр спорта и туризма Александр Шамко.

Наибольшее внимание в ходе церемонии было приковано к призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Как сообщалось, на главных стартах четырехлетия в Бразилии белорусские спортсмены завоевали 9 медалей: одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые. С Паралимпиады в Рио-де-Жанейро белорусские атлеты привезли 10 медалей, в том числе 8 золотых и 2 бронзовые.

За профессионализм и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Беларуси, высокие спортивные достижения по итогам XXXI летних Олимпийских игр и XV Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро все они удостоены нагрудного знака Минспорта «За развіццё фізічнай культуры і спорту ў Рэспубліцы Беларусь».

Спортсмены и гости церемонии, среди которых трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, также стали свидетелями спортивно-музыкального шоу. Своим мастерством блеснули члены национальных команд по синхронному плаванию и по прыжкам в воду (основной состав и юниоры), а также восходящие звезды белорусского фристайла. Кроме того, зрители увидели шоу Ирины Видовой, которое украсили выступления театра гимнастики Белорусского государственного университета физической культуры и шоу-балета «Сенсация».

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