Лучшие спортсмены 2016 года удостоены наград Минспорта
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование лучших спортсменов 2016 года, удостоенных наград Министерства спорта и туризма Беларуси, состоялось в Минске, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Минспорта.
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Награды спортсменам вручил министр спорта и туризма Александр Шамко.
Наибольшее внимание в ходе церемонии было приковано к призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в
За профессионализм и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Беларуси, высокие спортивные достижения по итогам XXXI летних Олимпийских игр и XV Паралимпийских игр 2016 года в
Спортсмены и гости церемонии, среди которых трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, также стали свидетелями
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