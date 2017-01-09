Александр Лукашенко наградил специальной премией «Белорусский спортивный Олимп» Эльвиру Герман, Александра Шимковяка и Руслана Васильева

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Специальной премией президента «Белорусский спортивный Олимп» отмечены по итогам 2016 года три лауреата, которые, по мнению главы государства, внесли наиболее значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.



Спецпремиями отмечены спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман, тренер-преподаватель по баскетболу Гродненского государственного училища олимпийского резерва Александр Шимковяк, а также редактор отдела игровых видов спорта газеты «Спортивная панорама» Руслан Васильев, сообщает «Спутник».