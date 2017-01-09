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9 января 2017, 13:22 | Прочие | «Прессбол»

Александр Лукашенко наградил специальной премией «Белорусский спортивный Олимп» Эльвиру Герман, Александра Шимковяка и Руслана Васильева

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присуждении специальных премий деятелям культуры и искусства, а также спортсменам и журналистам, внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.

Президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> подписал указы о присуждении специальных премий деятелям культуры и искусства а также спортсменам и журналистам внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Специальной премией президента «Белорусский спортивный Олимп» отмечены по итогам 2016 года три лауреата, которые, по мнению главы государства, внесли наиболее значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.

Спецпремиями отмечены спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман, тренер-преподаватель по баскетболу Гродненского государственного училища олимпийского резерва Александр Шимковяк, а также редактор отдела игровых видов спорта газеты «Спортивная панорама» Руслан Васильев, сообщает «Спутник».

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