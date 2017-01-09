Александр Лукашенко наградил специальной премией «Белорусский спортивный Олимп» Эльвиру Герман, Александра Шимковяка и Руслана Васильева
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присуждении специальных премий деятелям культуры и искусства, а также спортсменам и журналистам, внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.
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Специальной премией президента «Белорусский спортивный Олимп» отмечены по итогам 2016 года три лауреата, которые, по мнению главы государства, внесли наиболее значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.
Спецпремиями отмечены
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