В Ингушетии попросили с должности директора нового Дворца спорта

Недолго проработал директором недавно открытого Дворца спорта в ингушском городе Назрани Ваха Бузуртанов. После проведения на арене спорткомплекса турнира по смешанным единоборствам «Дорога в М 1: «Битва в Назрани» его «попросили» с должности.

Как сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе главы Ингушетии, работу директора и организаторов спортивного мероприятия, допустивших грубые нарушения, раскритиковал руководитель республики Юнус-Бек Евкуров.

По словам главы региона, в «великолепном Дворце спорта созданы все необходимые условия для работы, однако нет желания ответственно и по-хозяйски выполнять принятые на себя обязательства».

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей бывший директор был освобожден от должности прямо в ходе совещания, проходившего 8 января в здании бойцовского клуба «Нарт» в Назрани.

Евкуров поручил председателю правительства Руслану Гагиеву представить новых кандидатов на должность директора Дворца спорта. Глава региона сделал серьезное замечание министру спорта Магомеду Батаеву за отсутствие четкой концепции развития спорта в республике. По мнению главы республики, вся работа ведомства будет неэффективной и не даст нужных результатов, если не будет выработан ориентир на будущее в стратегии развития определенных видов спорта.

Напомним, крупнейший в Ингушетии Дворец спорта был открыт в конце прошлого года в Назрани. Строительство спорткомплекса находилось под контролем у президента РФ Владимира Путина. О необходимости возведения большой спортивной арены в Ингушетии заявлялось в течение почти 20 лет, однако к строительству смогли приступить лишь четыре года назад.

В спорткомплекс, общая площадь которого составляет 14,2 тыс. кв. м, входят основной, тренировочный и спортивный залы, залы для бокса и борьбы, для занятий по аэробике и общей физподготовки. Он обошелся в сумму, превышающую один миллиард рублей. Денежные средства на арену были направлены из федерального и местного бюджетов.