Свердловская область получит средства на развитие спортобъектов на уровне 2016 года

«Мы ожидаем финансирование на развитие спортивных объектов и спортивной инфраструктуры на уровне прошлого года. В этом году запланировано открытие ледовых объектов в городе Каменске-Уральском, реконструкция лыжероллейрной трассы на учебно-спортивной базе “Динамо” в Екатеринбурге, создание ветрозащиты на трамплинах на горе Долгая в Нижнем Тагиле. Конечно, в этом году упор будет сделан на подготовке трех спортивных объектов к ЧМ-2018 в Екатеринбурге», — сказал Рапопорт.

Ранее в беседе с ТАСС он сообщал, что свердловские власти освоили 1,7 млрд руб., которые регион получил с 2006 по 2015 годы по Федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006−2015 гг». Федеральные средства также были задействованы в реконструкции екатеринбургского стадиона «Центральный», который примет матчи чемпионата мира по футболу. После окончания ЧМ-2018 арена будет адаптирована под массовый спорт. Внутри нее будут открыты спортивные залы, зоны общественного питания, а на территории создадут парковочные места.

Рапопорт отметил, что остальные спортивные объекты Екатеринбурга, которые будут реконструированы или построены к ЧМ-2018, такие как стадион «Уралмаш» и спорткомплекс «Калининец», будут задействованы в продвижении футбола. Он подчеркнул, что благодаря Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи появилось много предпринимателей, которые стали вкладывать средства в спорт.

В 2018 году Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Реконструкция стадиона «Центральный» уже начата, вскоре строители приступят к возведению фасада. Вместимость арены составит 35 тыс. зрителей.