Главная спортивная арена Павлодара выставлена на торги
Центральный стадион областного центра выставлен на аукцион, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Аукцион по передаче в доверительное управление без права выкупа состоится 18 января. Гарантийный взнос составляет 17 921 070 тенге. Объявление с таким содержанием опубликовано на сайте реестра государственного имущества комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК.
Среди тендерных условий указано осуществление деятельности в соответствии с профилем, оказание бесплатных услуг для инвалидов, сохранение численной штатности, а также обеспечение безубыточной деятельности спортивного комплекса.
Центральный стадион города Павлодара был построен 1947 году, является домашней ареной для одного из самых титулованных футбольных клубов Казахстана — ФК «Иртыш». В связи с участием «Иртыша» в еврокубках стадион не раз был реконструирован.
Стоит также отметить, что таким же образом на торги выставлены стадион «Жулдыз»,
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