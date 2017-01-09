Главная спортивная арена Павлодара выставлена на торги

Аукцион по передаче в доверительное управление без права выкупа состоится 18 января. Гарантийный взнос составляет 17 921 070 тенге. Объявление с таким содержанием опубликовано на сайте реестра государственного имущества комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК.



Среди тендерных условий указано осуществление деятельности в соответствии с профилем, оказание бесплатных услуг для инвалидов, сохранение численной штатности, а также обеспечение безубыточной деятельности спортивного комплекса.



Центральный стадион города Павлодара был построен 1947 году, является домашней ареной для одного из самых титулованных футбольных клубов Казахстана — ФК «Иртыш». В связи с участием «Иртыша» в еврокубках стадион не раз был реконструирован.



Стоит также отметить, что таким же образом на торги выставлены стадион «Жулдыз», физкультурно-оздоровительные комплексы «Шымыр» и «Толкын».