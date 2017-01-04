Голландец ван Гервен стал чемпионом мира по дартсу

Безусловно, благодаря многим событиям 2016 год вошел в историю казахстанского спорта. Главное, чтобы в дальнейшем сохранилась и развилась победоносная тенденция. Тем более что в этом году нашим спортсменам будет где проявить свое мастерство и заявить о себе на весь мир. Vesti.kz составили список основных спортивных событий, где будет шанс блеснуть и отметиться медалями.