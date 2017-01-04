Самый крутой бой Головкина и зимняя Универсиада в Алматы. Что ждет казахстанских спортсменов в 2017 году

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Всемирная зимняя Универсиада-2017

Уже в самом начале наступившего года в Казахстане состоится крупнейшее спортивное событие. Тысячи студентов-спортсменов со всего мира съедутся в Алматы для участия в соревнованиях по зимним видам спорта. В общей сложности побороться за медали можно будет в 12 видах спорта. Дата проведения: с 28 января по 8 февраля. Для казахстанской команды приоритетной задачей является достойное выступление, по итогам которого нужно войти в пятерку лучших.

Старт сезона Всемирной серии бокса (WSB)

Следить за казахстанскими боксерами любители этого вида спорта начнут в феврале. Двукратный победитель данного турнира «Астана Арланс» начнет свое участие в турнире матчем в России 3 февраля. Подробнее о составе команды можно прочитать здесь.

Зимние Азиатские игры-2017

Буквально через неделю после Универсиады азиатские спортсмены продолжат выявлять лучшего. Только теперь переместятся в Саппоро, Япония. Кроме того, к участию уже будут допущены профессиональные спортсмены, не являющиеся студентами. Это будет уже третья Азиада, которая проводится в Саппоро, и четвертая — в Японии. Стоит отметить, что согласно календарному плану данные Азиатские игры должны были пройти еще в 2015 году. Однако Генеральная ассамблея олимпийского совета Азии решила перенести их на предшествующий Олимпиаде год. Также добавим, что предыдущие зимние Азиатские игры проходили в Казахстане. Наша команда одержала победу в медальном зачете.

Бокс. Поединок Бейбут Шуменов — Юниер Дортикос

К сожалению, точная дата встречи пока еще не объявлена. Говорилось, что стороны рассматривают либо 4 февраля, либо 11-е. В любом случае поединок состоится на территории США. Промоутерская компания Caribbean Promotions, представляющая интересы «временного» чемпиона WBA в первом тяжелом весе Дортикоса, выиграла торги у представителей Шуменова, который владеет поясом WBA (Regular) в этой же категории. При этом бо́льшую часть от суммы промоутерских торгов получит сторона Шуменова — 75 против 25 процентов.

Бокс. Поединок Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс

Мартовской встречей против американского боксера Головкин откроет свой новый сезон. В 2017-м казахстанец планирует провести не меньше трех поединков, среди которых значится и бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Стоит отметить, что последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года в Великобритании (против Келла Брука). Длительное затишье объясняется трудностями в поисках подходящего соперника. Так что казахстанские болельщики вряд ли пропустят возвращение на ринг непобежденного чемпиона. Дата: 18 марта.

Футбол. Матч за Суперкубок Казахстана

Традиционно розыгрыш Суперкубка открывает футбольный сезон в стране. Поэтому вернуться на стадионы любители данного вида спорта смогут уже в марте. Местом проведения выбран Центральный стадион в Алматы. На поле встретятся алматинский «Кайрат» и «Астана». В прошлом году обладателем трофея стал «Кайрат», обыгравший все тот же столичный клуб в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Наверняка грядущее мировое первенство соберет лучших фигуристов планеты, которые будут стараться проявить себя в полной мере. Этому способствует зимняя Олимпиада-2018. Поэтому многие будут стараться завоевать право на участие в ней. Соревнования пройдут в Хельсинки, Финляндия, на «Хартвалл-арене». Внимание казахстанских болельщиков будет приковано к Денису Тену и юной Элизабет Турсынбаевой. Дата проведения: 29 марта-2 апреля.

Кубок УЕФА по футзалу

Алматы во второй раз будет принимать главный клубный турнир среди футзальных команд «Финал четырех». В 2017 году в состав сильнейших клубов вошли «Кайрат» (Казахстан), «Югра» (Россия), «Интер» (Испания) и «Спортинг» (Португалия). Также в Алматы пройдет и жеребьевка полуфиналов. Сам розыгрыш состоится на «Алматы Арене» в конце апреля.

Чемпионат мира по хоккею (дивизион 1А)

Сборная Казахстана по хоккею в этом году сможет вернуть себе место в «элите». В апреле команда примет участие на ЧМ среди команд, находящихся во втором по силе дивизионе. Соперниками нашей команды станут сборные Венгрии, Украины (хозяйка турнира), Польши, Австрии и Кореи. По регламенту две лучшие сборные переходят в Топ-дивизион, а худшая вылетает в группу В первого дивизиона. Дата проведения: с 22 по 28 апреля.

«Джиро д’Италия-2017»

В этом году Гранд-тур состоится в юбилейный 100-й раз. Старт многодневки будет дан на Сардинии, где состоятся первые три этапа. Главные надежды велокоманда «Астана» будет связывать с Фабио Ару, который будет биться за победу итальянской гонки. Дата проведения: с 5 по 28 мая.

Этап Кубка мира по ралли и ралли «Шелковый путь»

Впервые Казахстан был включен в список стран, на территории которых будут проходить очередные этапы ралли-марафона. Официально в календарный план внесена гонка «Ралли Казахстан», которая проходит на территории Мангыстауской области. Первый в истории этап мировой серии состоится с 20 по 27 мая. Кроме того, как и в прошлом году, казахстанские просторы будут задействованы во время другого ралли — «Шелковый путь».

Возможный большой вечер бокса в Астане

В преддверии EXPO-2017 столица может принять вечер бокса, где главным событием станет выступление непобежденного чемпиона Геннадия Головкина. Такая информация неоднократно поступала от команды титулованного боксера, а также от него самого. Пока не называлось ни точных дат, ни имя соперника.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Еще одной победой в скором времени может порадовать казахстанцев первый олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин. Мировое первенство по водным видам спорта в этом году будет принимать Будапешт, Венгрия. Медали чемпионата будут разыгрываться в более чем 30 дисциплинах. Кроме Баландина, можно будет поболеть за пловчиху Екатерину Руденко, а также за сестер Немич, выступающих в синхронном плавании. Дата проведения: с 14 по 30 июля.

Всемирные игры по неолимпийским видам спорта

Как и Олимпиада, данные Игры проводятся раз в четыре года. Потому для многих спортсменов, занимающихся неолимпийскими видами, участие в данном турнире является венцом карьеры. В этом году в Польше будут представлены 27 видов спорта, а также в четырех соревнования будут являться показательными. Дата проведения: с 20 по 30 июля.

Чемпионат мира по легкой атлетике

Главное событие в мире легкой атлетики состоится на Олимпийском стадионе Лондона. Данная арена является для нашей Ольги Рыпаковой счастливой. Именно там она в 2012 году стала олимпийской чемпионкой в тройном прыжке. Правда, как и всегда, в очередной раз она является единственной надеждой. Тенденция последних лет такова, что современная казахстанская легкая атлетика связывается только с именем Рыпаковой. Но, может быть, зажжется новая звезда? Дата проведения: с 5 по 13 августа.

Всемирная летняя Универсиада

На протяжении 11 дней в Тайбэе будут соперничать студенты в летних видах спорта. Программа соревнований представлена выступлениями в 21 виде спорта. По сравнению с программой Универсиады-2015 в Кванджу список пополнили роллер-спорт, тяжелая атлетика и ушу. Два года назад казахстанские студенты смогли занять 11 место в медальном зачете (шесть золотых и четыре бронзовых медалей). Дата проведения: с 19 по 30 августа.

Чемпионат мира по дзюдо

Снова столица Венгрии — Будапешт — указана местом проведения крупного соревнования. На этот раз туда съедутся сильнейшие дзюдоисты, среди которых будут и казахстанские мастера. На прошлом мировом первенстве, прошедшем в Астане, сборная Казахстана завоевала две медали. Чемпионом мира стал Елдос Сметов, одержавший после победу на Олимпиаде. «Серебром» отметился Рустам Ибраев. Дата проведения: с 28 августа по 3 сентября.

Чемпионат мира по боксу

Грядущее первенство станет уже 19-м в истории любительского бокса. Местом проведения выбран немецкий город с богатыми боксерскими традициями — Гамбург. В 2015 году казахстанские мастера кожаной перчатки смогли завоевать лишь две медали. Серебряными призерами стали Данияр Елеусинов и Иван Дычко. Дата проведения будет объявлена позже. Приблизительно турнир состоится в конце августа или в сентябре.