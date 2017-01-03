В новогоднюю декаду спорта в Чувашии работают около 350 спортсооружений

В период новогодних праздников во всех регионах России проходит ежегодная Декада спорта и здоровья. Ее целью является привлечение населения к активному отдыху и здоровому образу жизни в выходные и нерабочие праздничные дни. В Чувашии к услугам любителей спорта и активного отдыха будут предоставлены около 350 спортивных сооружений. В городах и районах республики в рамках Декады более ста мероприятий, сообщили ИА REGNUM в Минспорта республики.

Самые массовые мероприятия ожидаются в Чебоксарах. Наиболее значимые — это турнир по футболу на снегу среди детей «Снежинка 2017» ( 3—9 января ) на стадионе «Энергия», 6 января состоятся соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка», 7 января — соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов, 8 января — соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на лыжной базе БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии (ул. Пристанционная, 10А), сообщили ИА REGNUM в столичной мэрии.

В новогодние каникулы в Чебоксарах работают более 30 катков. Посещение катков на открытом воздухе (кроме стадиона «Олимпийский) — бесплатно для всех желающих. В Чебоксарах разработана карта катков, чтобы можно было определить расположение ближайшей площадки.

Кроме содержания катков, в Чебоксарах большое внимание уделяется и укатке лыжных трасс после снегопадов. С этой целью глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил осуществить закупку дополнительного снегохода, который будет использоваться только на укладке лыжных трасс в лесопарковых зонах города. Сегодня в столице Чувашии действует 16 лыжных трасс. Ранее для их укатки использовалась специализированная техника спортивных школ, которая выезжала на общегородские лыжные трассы после подготовки лыжных трасс для спортсменов.