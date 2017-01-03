Путин включил в состав президентского совета по физкультуре и спорту Колобкова и Золотова
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта, включив в него министра спорта Павла Колобкова, фехтовальщицу Софью Великую, а также главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Об этом сообщает во вторник
пресс-служба Кремля.
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Этот совет является консультативным органом, который призван вырабатывать предложения по вопросам государственной политики в области физкультуры и спорта.
Он готовит для главы государства аналитические материалы о положении дел в сфере физической культуры и спорта в стране и за рубежом, проводит экспертизу соответствующих законопроектов. В его задачи входит координация деятельности органов власти федерального и регионального уровня,
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