Путин включил в состав президентского совета по физкультуре и спорту Колобкова и Золотова

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Этот совет является консультативным органом, который призван вырабатывать предложения по вопросам государственной политики в области физкультуры и спорта.