К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Евгений Трефилов — женская сборная России по гандболу

Трефилов — творец, пожалуй, одной из самых красивых сказок Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

С трудом квалифицировавшись на Игры-2016 благодаря отчасти сенсационному попаданию в пятерку лучших команд последнего чемпионата мира и качественно пройденному финальному этапу отбора, в Бразилию российский коллектив ехал героически бороться за медали неопределенной ценности — успехом для россиянок стала бы и условная бронза.

Огромный шаг на пути к заветному пьедесталу сборная — пусть и не без «валидола» — сделала еще на групповом этапе, став лучшей в секстете под литерой «B», из-за чего получила в соперницы по четвертьфиналу далеко не самых грозных анголок.

Правда, радовалась жребию российская команда недолго: уже в следующей стадии ее ждала Норвегия, действующий чемпион Олимпиады, мира и Европы, что заведомо делало скандинавок главными фаворитами и соревнований в Южной Америке.

Но в ½ финала случилось чудо. Подопечные Трефилова, которым даже самые требовательные болельщики простили бы невыход в решающий поединок ввиду мощи оппоненток, на протяжении всего матча на равных боролись с одной из наиболее титулованных команд планеты, победив в итоге в овертайме с преимуществом всего в один мяч — решающее очко России уже на последних секундах принесла с пенальти Екатерина Ильина.

Не менее триумфальным стал и сам финал, в котором окрыленные россиянки соперничали с Францией, еще одной неожиданностью Игр со знаком «плюс».

Встреча за золото получилась трудной для обоих коллективов: сборные буквально умирали в защите, из-за чего каждое взятие ворот становилось еще более ценным.

Добавлял напряжения и тот факт, что разница в счете — как и подобает настоящему финалу — никогда не становилась «критической» для одной из команд.

И все же после невероятной виктории над норвежками Россия не могла позволить себе уступить за мгновение до медалей высшей ценности, этого и не произошло. Два точных попадания Ольги Акопян в заключительном отрезке игры не оставили француженкам, уступавшим на тот момент всего ничего, надежды на чудо.

Неожиданному золоту радовалась вся страна

Трефилов и его подопечные стали едва ли не главными героями всех новостных сводок последующих дней,

а известная строчка из песни группы «Сплин» будто пережила второе «рождение» — в 20-х числах августа все действительно были «больны гандболом», до небес превознося национальную команду.

По-настоящему полюбился болельщикам и сам тренер, в котором многие видели «своего в доску» — в ходе всего олимпийского турнира Трефилов выдавал «огненные» фразы, наполненные открытостью и искренностью, благодаря чему победа делалась еще более близкой каждому из россиян.

К слову, уже в декабре Евгений Васильевич, чьи пути со сборной вполне могли разойтись еще годом ранее, был признан Минспорта лучшим наставником 2016-го, даже несмотря на недавний провал сборной на чемпионате Европы, где обескровленная команда не смогла выйти в полуфинал.

Курбан Бердыев — футбольный клуб «Ростов»

Параллели между «Ростовом» и английским «Лестером» возникали на протяжении всего сезона-2015/16 — обе команды, которые ранее и помыслить не могли о борьбе за чемпионство в своих национальных первенствах, долгое время возглавляли турнирные таблицы, раз за разом обыгрывая недавних претендентов в качестве доказательства своих серьезных намерений.

В ростовской сказке в отличие от британской — к сожалению многих — так и не случилось «хэппи энда»: опытный ЦСКА на финише все же вырвал итоговое первое место усилиями Игоря Акинфеева, совершившего невероятный сейв на последних секундах заключительного матча РФПЛ с «Рубином» при счете 1:0.

Впрочем, и серебро для желто-синих было триумфом — скажи хоть кто-то о попадании команды в число участников Лиги чемпионов еще летом 2015-го, его сочли бы по меньшей мере за прирожденного оптимиста.

«Тренерская рука» в преображении недавнего середняка была столь осязаема, что уже на старте следующего сезона всерьез велись разговоры об уходе Бердыева на повышение — сватали специалиста в «Спартак» и сборную России.

В конце концов наставник на время оставил «Ростов», предварительно выведя коллектив в осеннюю часть главного клубного турнира Старого света, и, казалось, даже подписал контракт с красно-белыми, бесславно вылетевшими из Лиги Европы под руководством Дмитрия Аленичева, но в итоге трансфер тренера в Москву по непонятным причинам сорвался, и Бердыев, не долго думая, вернулся на берега Дона, где его с распростертыми объятиями и приняли, правда, формально уже не в качестве главного тренера, а на должность вице-президента и авторитетного консультанта.

Ростовская команда, к слову, и в текущем сезоне продолжает радовать своих болельщиков — в чемпионате у коллектива не все так гладко, однако чудесную победу над грозной «Баварией» в городе скоро забудут едва ли, тем более что и с турнирной точки зрения она оказалась сверхважной, позволив вице-чемпионам России пробиться в плей-офф второго по значимости клубного соревнования Европы.

Хеймир Халльгримссон — наставник сборной Исландии по футболу

Евро-2016 подарил вниманию широкой футбольной общественности талант многих тренеров — тут можно вспомнить и Фернанду Сантуша, показавшего с португальцами, как можно выигрывать, в основном играя вничью, и Криса Коулмана, приведшего дебютантов европейского первенства валлийцев к полуфиналу, и многих других.

Из ряда специалистов, ставших открытиями форума во Франции, впрочем, изрядно выделяется Хеймир Халльгримссон, в дуэте с Ларсом Лагербеком руководивший загадкой турнира из Исландии, дошедшей в итоге аж до четвертьфинала.

Путь Халльгримссона к посту в национальной сборной был подстать походу скандинавов по французским полям — таким же невероятным, сказочным, из ряда вон выходящим.

В детстве специалист чудом спасся после извержения вулкана на родине, а затем перебрался в Англию, где выучился на стоматолога, после чего некоторое время там и работал.

Однако вернувшись однажды в Исландию, Хеймир осознал, что нужен дома, и в итоге решил остаться.

Параллельно со своим основным призванием Халльгримссон отдавал всего себя футболу — завершив достаточно успешную по национальным меркам игроцкую карьеру, он подался в тренеры и постепенно дорос до должности наставника в главной команде страны.

Интересно, что не бросил лечить зубы Хеймир даже после назначения в сборную: на родине специалист до сих пор работает стоматологом на полставки, обеспечивая «голливудской» улыбкой и всех футболистов национального коллектива.

Димитрис Итудис — баскетбольный клуб ЦСКА

«Финал четырех» Евролиги — исконно «больная тема» для армейцев. Одна из сильнейших команд континента раз за разом в «прогулочном» темпе доходит до полуфинала главного турнира Старого света, однако затем у нее внезапно начинаются разнообразные проблемы, проводящие чаще всего к неожиданным фиаско: до сезона-2015/16 на счету москвичей было аж 12 попаданий в топ-4 соревнования из 13 возможных при всего двух итоговых победах в первенстве.

Неприятная тенденция могла продолжиться и в мае этого года: красно-синие вновь без особых проблем добрались до решающих матчей и даже вышли победителями из российского противостояния с «Локомотивом» в ½ финала, но все же не смогли избежать нередко становящейся фатальной привычки терять внушительное преимущество, позволив стамбульскому «Фенербахче» в заключительной встрече турнира вернуться в игру после сокрушающего старта в исполнении соперников, а затем в концовке и вовсе повести.

Однако на этот раз москвичи-таки довели дело до победного — точный бросок Виктора Хряпы за 1,9 секунды до завершения основного времени позволил перевести встречу в овертайм, на который у турок уже не оставалось сил.

Немалую роль в успехе российской команды сыграл ее тренер Димитрис Итудис, возглавивший армейский клуб еще в 2014-м, а значит ранее уже ощутивший на себе всю горечь «умения» коллектива уступать в на первый взгляд выигранных матчах.

В сезоне-2015/16 греческий специалист показал себе настоящим гуру атакующей игры, доведя едва ли не до идеальной атаку красно-синих — фактически именно она и принесла команде заветный титул.

Примечательно, что в финале Евролиги-2016 Итудис сумел одолеть своего учителя Желько Обрадовича, у которого долгое время познавал тренерское мастерство в афинском «Панатинаикосе» — наставник стамбульцев перед началом главного поединка года в баскетбольной Европе даже называл Димитриса своим «младшим братом».

Майк Бэбкок — сборная Канады по хоккею

На самый ожидаемый турнир года и, возможно, всего десятилетия — домашний Кубок мира — канадцы привезли практически сильнейший состав, возглавил который едва ли не самый авторитетный из существующих тренерских штабов.

Вошли в него признанные мастера «цеха» Клод Жюльен, Билл Питерс, Барри Тротц, Джоэль Кенневилль и, конечно же, сам.

Бэбкок, единственный в мире наставник, являющийся членом легендарного «Тройного золотого клуба», попасть в который можно лишь благодаря победам на чемпионате мира, Олимпиаде и в Кубке Стэнли.

Доказал свое мастерство Майк и на Кубке мира в Торонто, сумев привести звезд мирового хоккея к заветному успеху на с недавнего времени родном для себя льду — с 2015-го специалист работает с местными «Мейпл Лифс».

Канадцы провели турнир по-настоящему потрясающе, выиграв все свои матчи с завидной уверенностью, чем лишь в очередной раз доказали, кто является действительно лучшей командой планеты.

Отчасти трудной для хозяев получилась лишь финальная серия, в которой противостояла им сборная Европы, перед стартом первенства с легкой руки многих записанная в число аутсайдеров — во втором матче противостояния «Кленовые листья» были близки к поражению, уступая за три минуты до конца со счетом 0:1, но каким-то чудом сумели не только нивелировать дефицит, но и победить еще до овертайма.

Татьяна Покровская — сборная России по синхронному плаванию

Завершающийся год стал для Покровской уже 18-м (!) на посту главного тренера отечественных синхронисток — возглавила команду она еще в далеком 1998-м и с тех пор неустанно приводит своих подопечных к золотым медалям всевозможных турниров.

В 2016-м сборная по синхронному плаванию под руководством Покровской принесла стране вполне прогнозируемые золотые награды Олимпийских игр в Рио, где россиянки победили в соревнованиях дуэтов и групп, а также призы высшей степени чемпионата Европы.

И уже в сентябре тренер объявила, что продолжит работу с национальной команды до Олимпиады-2020 в Токио, куда россиянки — сомневаться в этом не стоит — также поедут в статусе безоговорочных фаворитов.