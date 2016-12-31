Исинбаева, Карякин и еще 5 героев уходящего года

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В этот сложный олимпийский год сделать это было невероятно трудно, и герой на самом деле каждый, кто боролся за попадание на Игры в Рио и кто привез оттуда награду. Есть в списке, несмотря на это, и один представитель неолимпийских видов спорта. Ведь на протяжении двух недель все страна была буквально одержима шахматами.

Юлия ЕФИМОВА

плавание

Она стала символом успеха в борьбе за попадание на Олимпиаду-2016. Удалось это далеко не всем, но случай Юлии стал самым громким и показательным. Спортивный арбитражный суд (CAS) вместо положенных одних суток рассматривал иск спортсменки чуть ли не втрое дольше. А затем, по большому счету, по его образу и подобию стал принимать и остальные решения.

Впоследствии, правда, оказалось, что официальные инстанции — не единственные противники россиянки. Ее освистывали трибуны перед выходом на дорожку, а коллеги по цеху обвиняли в нечестной борьбе. Лучшим ответом недоброжелателям стали две серебряные награды.

Елена ИСИНБАЕВА

легкая атлетика

Вернуться в спорт после рождения дочери, стать олимпийской чемпионкой и закончить карьеру — красивый сценарий, которому не суждено было сбыться. Наша сборная по легкой атлетике в Рио не поехала, хоть Исинбаева и была флагманом борьбы за права российских спортсменов. Она делала громкие заявления, просила, приезжала на заседания CAS — не помогло ничего. Но приезд россиянки на Олимпиаду произвел фурор — именно к ней были обращены сотни телекамер, диктофонов и микрофонов, словно она выиграла медаль.

Исинбаева в Рио была избрана в Комиссию спортсменов МОК, так началась ее спортивно-политическая карьера. Причем начало это сразу получилось громким. Исинбаеву сватали во главу ОКР, она баллотировалась на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, а в итоге стала главой Наблюдательного Совета РУСАДА.

Роман ВЛАСОВ

греко-римская борьба, до 75 кг

Российский борец, земляк Александра Карелина и ученик Виктора Кузнецова, одолел в финале датчанина Марка Мадсена. Короткий победный крик Власова потонул в ликовании трибун и, завернувшись в российский флаг, спортсмен буквально рухнул в объятия тренера, размазывая рукой кровь рассеченной брови. А ведь все могло закончиться гораздо раньше — в полуфинале хорват Божо Старчевич его чуть не задушил. Перекрыл сонную артерию, на несколько секунд наш борец потерял сознание.

Почти через два месяца олимпийский чемпион приехал на празднования 25-летия «СЭ» и поразил всех своей скромностью и непосредственностью. Он подошел к каждому сотруднику издания, пожал руку и лично поздравил с юбилеем. Стало понятно, что история с походом в армию после победы в Лондоне-2012 — не легенда, а простой и естественный для Романа поступок.

Маргарита МАМУН

художественная гимнастика

Тот факт, что олимпийское золото в художественной гимнастике всегда наше, аксиома, работающая безотказно со времен Алины Кабаевой. В Рио вопрос был лишь в том, кому достанется золото — Маргарите Мамун или Яне Кудрявцевой. В итоге Яна ошиблась, а Маргарита выстояла и стала чемпионкой.

Это было счастье для ее тренера Амины Зариповой, у которой в свое время завоевать олимпийскую награду не получилось, и для отца Маргариты, который успел увидеть триумф своей дочери. А затем в жизни спортсменки произошло еще одно знаменательное событие — на традиционном балу олимпийцев ей сделал предложение пловец Александр Сухоруков.

Беслан МУДРАНОВ

дзюдо, до 60 кг

Дебютант олимпийской сборной Беслан Мудранов завоевал свою первую в жизни олимпийскую медаль. И первую для всей страны. Причем до начала соревнований считалось, что для 30-летнего борца, единственным солидным титулом которого до нынешнего дня было серебро «домашнего» мирового первенства, даже бронзовая олимпийская награда будет немыслимым успехом.

Укрепилось это мнение и после жеребьевки, когда стало понятно, что в четвертьфинале россиянин попадает на лидера международного рейтинга, действующего чемпиона Азии корейца Ким Вон Джина — злого, техничного, более молодого и гибкого, при этом с громадным опытом успешных международных выступлений. Едва ли хоть кто-то в Рио рассчитывал на то, что эта медаль окажется золотой.

Евгений ТРЕФИЛОВ

гандбол

Это была самая, пожалуй, самая долгожданная победа. Благодаря харизме Евгения Васильевича за женским гандболом на Олимпийских играх стали следить. Да-да, в первую очередь благодаря фигуре главного тренера. Это потом будет героический матч с командой Норвегии и золотой финал с француженками, который будет смотреть вся страна. Но олимпийские чемпионки навсегда останутся «командой Трефилова», который в 60 лет, став победителем Игр-2016, признался, что ничего и не чувствует по этому поводу: «Вот представьте: гора. Ползешь, ползешь, ползешь — а там, на вершине, даже одуванчиков нет».

Сергей КАРЯКИН

шахматы

Кажется, в шахматы стала играть вся страна — от трехлетнего Миши Осипова, которому за полтора месяца выпало встретиться аж с двумя гроссмейстерами, до отдела статистики редакции «СЭ», фанатично преданного футболу, хоккею и фехтованию. Каждая партия Карякина в матче за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена освещался, как одно из самых важных событий дня — на федеральных каналах и в большинстве даже неспортивных СМИ, а из Нью-Йорка его встречала толпа болельщиков и журналистов.

За свою игру он получил прозвище Министр обороны и пообещал в редакции «СЭ» на достигнутом не останавливаться. Перед самым новым годом Сергей стал чемпионом мира по блицу, обыграв Карлсена.