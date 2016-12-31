А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году

Уходящий год для российского спорта получился крайне трудным. Мельдоний, отсутствие легкоатлетов, отстранение паралимпийцев, доклад Макларена, проблемы в биатлоне, лыжных гонках, бобслее — всех тёмных пятен и не упомнишь. Но были и радостные моменты. Российские атлеты на мировых аренах одержали немало ярких побед, порадовав болельщиков и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. За несколько часов до завершения 2016 года вспоминаем главные успехи наших спортсменов.

Триумфальное шествие Медведевой

Совсем недавно, в преддверии новогодних праздников в Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию, показавший, что нашим девушкам равных в мире нет. Представить себе гегемонию россиянок ещё лет пять-шесть назад было невозможно, но всё меняется очень быстро. На весеннем чемпионате мира в Бостоне Евгения Медведева, поразив всех соперниц, судей и зрителей, показала первый результат, установив новый мировой рекорд. Бронзовую награду завоевала Анна Погорилая. За два месяца до этого на чемпионате Европы в Братиславе Евгения и Анна расположились на тех же позициях, но между ними вклинилась не американка Вагнер, а ещё одна россиянка — Елена Радионова. Так что женское катание в этом году приносило болельщикам лишь приятные эмоции. И что-то подсказывает нам, что ровно через год снова будет повод включить фигурное катание в список главных побед уходящего 2017 года.

Сохранённые титулы Кулижникова

На чемпионатах мира в Сеуле и Коломне главным героем тоже был россиянин на коньках. Он вряд ли умеет делать тройной лутц или дорожку из шагов, зато быстрее всех в мире преодолевает дистанцию 500 или 1000 метров. Начало 2016 года для Павла Кулижникова получилось выдающимся. В середине февраля он выиграл две золотые награды на отдельных дистанциях в Подмосковье, а через две недели уже блистал в Корее в спринтерском многоборье. В начале марта появилась информация о положительной пробе Кулижникова на мельдоний, грозившая пожизненной дисквалификацией. Однако после детального расследования все обвинения с конькобежца были сняты, а титулы сохранены. Так что в предолимпийский сезон Павел вошёл в статусе пятикратного чемпиона мира.

Олимпийское золото Короля Треф

Главным спортивным событием года, конечно, была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Несмотря на все допинговые скандалы, россияне выступили в Бразилии неплохо. Были сенсационные провалы, были неожиданные успехи. Но одна победа всё же стоит особняком. От Короля Треф и его королев перед началом Игр многого не ждали. Однако сборная России по гандболу с ярким и харизматичным Евгением Трефиловым во главе сумела влюбить в себя даже тех, кто впервые открыл для себя данный вид спорта. В сумасшедшем полуфинале россиянки в дополнительное время обыграли чемпионок всего и вся — норвежек. Проиграть в финале после такого триллера девушки просто не имели права. Франция была повержена, и российские женщины впервые в новейшей истории завоевали золото Олимпийских игр в командном виде спорта.

Гимнастки и синхронистки вновь на высоте

Есть, впрочем, олимпийские виды спорта, в которых мы ждём золота всегда — это синхронное плавание и художественная гимнастика. На Олимпиаде наши девушки вновь своих поклонников не подвели — выступили блестяще. Подопечных Татьяны Покровской и Татьяны Данченко судят строго, но они, как и положено в подобных ситуациях, выступают на две головы лучше всех соперниц. В Рио-де-Жанейро российские синхронистки вновь были первыми и в группе, и в дуэте, а Наталья Ищенко и Светлана Ромашина стали пятикратными олимпийскими чемпионками. В гимнастике ситуация схожая: Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун в Бразилии были лучше всех и боролись друг с другом. Судьбу золота решила одна ошибка Яны в конце выступления. Брюнетка Мамун получила золотую награду, блондинка Кудрявцева завоевала серебро.

Фехтование, которое нельзя не полюбить

Ещё одним видом спорта, в котором Россия утёрла нос всем своим соперникам на Олимпиаде, стало фехтование. Особенно женское на саблях. Финальная дуэль двух очаровательных спортсменок — Софьи Великой и Яны Егорян — оказалась невероятно зрелищной. Судьба золотой награды решалась при счёте 14:14 одним-единственным ударом, который нанесла Яна. Но Софья всё-таки завоевала своё долгожданное олимпийское золото. Когда российские девушки объединили свои усилия в борьбе за победу в командных соревнованиях, остановить их было невозможно. Егорян, Великая, Гаврилова и Дьяченко стали олимпийскими чемпионками легко и изящно.

Серебряная ложечка футбольного дёгтя

фоторепортаж Сборная России по мини-футболу проиграла в финале ЧМ Сборная России по мини-футболу впервые в истории стала серебряным призером чемпионата мира, проиграв команде Аргентины в финале турнира, который проходил в Колумбии.

В 2016 году сборная России по мини-футболу вышла на главный матч в своей истории и проиграла его. Но вряд ли у кого-то повернётся язык назвать это провалом. Российская команда под руководством Сергея Скоровича впервые добралась до финала чемпионата мира и лишь во второй раз стала его призёром — последние медали датируются 1996 годом. Но бочка мёда была бы полной, если бы сборная России выиграла финальный матч. Нашей команде это было по силам, тем более что в соперниках была не грозная Бразилия и даже не Португалия с кудесником Рикардиньо, а лишь крепкая Аргентина. Увы, наша команда с ней не справилась. И хотя россиянам удалось добиться лучшего результата в истории, лёгкое разочарование всё же в сердцах осталось.

Триумф одного шахматиста