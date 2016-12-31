А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году
В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумф гандболисток, успех гимнасток, игру Карякина и бег Кулижникова.
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Уходящий год для российского спорта получился крайне трудным. Мельдоний, отсутствие легкоатлетов, отстранение паралимпийцев, доклад Макларена, проблемы в биатлоне, лыжных гонках, бобслее — всех тёмных пятен и не упомнишь. Но были и радостные моменты. Российские атлеты на мировых аренах одержали немало ярких побед, порадовав болельщиков и на Олимпийских играх в
Триумфальное шествие Медведевой
Совсем недавно, в преддверии новогодних праздников в Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию, показавший, что нашим девушкам равных в мире нет. Представить себе гегемонию россиянок ещё лет
Сохранённые титулы Кулижникова
На чемпионатах мира в Сеуле и Коломне главным героем тоже был россиянин на коньках. Он вряд ли умеет делать тройной лутц или дорожку из шагов, зато быстрее всех в мире преодолевает дистанцию 500 или 1000 метров. Начало 2016 года для Павла Кулижникова получилось выдающимся. В середине февраля он выиграл две золотые награды на отдельных дистанциях в Подмосковье, а через две недели уже блистал в Корее в спринтерском многоборье. В начале марта появилась информация о положительной пробе Кулижникова на мельдоний, грозившая пожизненной дисквалификацией. Однако после детального расследования все обвинения с конькобежца были сняты, а титулы сохранены. Так что в предолимпийский сезон Павел вошёл в статусе пятикратного чемпиона мира.
Олимпийское золото Короля Треф
Главным спортивным событием года, конечно, была Олимпиада в
Гимнастки и синхронистки вновь на высоте
Есть, впрочем, олимпийские виды спорта, в которых мы ждём золота всегда — это синхронное плавание и художественная гимнастика. На Олимпиаде наши девушки вновь своих поклонников не подвели — выступили блестяще. Подопечных Татьяны Покровской и Татьяны Данченко судят строго, но они, как и положено в подобных ситуациях, выступают на две головы лучше всех соперниц. В
Фехтование, которое нельзя не полюбить
Ещё одним видом спорта, в котором Россия утёрла нос всем своим соперникам на Олимпиаде, стало фехтование. Особенно женское на саблях. Финальная дуэль двух очаровательных спортсменок — Софьи Великой и Яны Егорян — оказалась невероятно зрелищной. Судьба золотой награды решалась при счёте 14:14
Серебряная ложечка футбольного дёгтя
В 2016 году сборная России по
Триумф одного шахматиста
Утром 22 ноября едва ли не вся Россия сошла с ума. Но, к счастью, это было не обыкновенное безумие, а шахматное. И вызвано оно было тем, что Сергей Карякин в матче за шахматную корону чёрными фигурами выиграл партию у действующего чемпиона Магнуса Карлсена и повёл в счёте. Тысячи людей вытаскивали из шкафов старые запылившиеся доски, устанавливали приложения на телефоны, выясняли, как ходит конь и зачем нужен мат. Тот факт, что российский шахматист сражается за корону, вызвал небывалый интерес к позабытому многими виду спорта. Перед началом матча многие эксперты считали, что Карлсен легко разделается с Карякиным. Не
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