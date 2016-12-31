Колобков: Честные спортсмены всегда будут находиться под защитой Минспорта

О работе министра

— Год получился сложным, он был насыщен не только спортивными соревнованиями, но и другими событиями: некоторые из них были приятными, некоторые — не очень. Для меня же лично этот год получился необычным, а некоторые вещи, которые произошли в последние месяцы, были и вовсе совершенно неожиданными. В министерстве спорта я работаю шесть лет, был совсем не чужим человеком в спорте и до этого — то есть мне все понятно, но все же уровень задач на посту министра спорта абсолютно другой, как и уровень личной ответственности.

— Честно говоря, мне очень нравится такой режим работы, когда очень много дел. Чувствуешь свою важность и нужность, понимаешь, что от твоих решений многое зависит, что-то, чем занимаешься, приносит пользу.

— Конечно, все эти истории, связанные с допингом, нанесли серьезный удар по российскому спорту, они оказали ощутимое влияние на его развитие. Поэтому и задачи перед нами теперь стоят немного другие, чем раньше — это, в частности, защита наших спортсменов и федераций, отстаивание нашей правоты перед международными организациями, восстановление доверия.

— Я не отделяю себя от отрасли, в которой работаю. Я не сам по себе министр — я несу персональную ответственность за нашу министерскую команду. Поэтому для меня самое важное — это продолжать решать поставленные задачи. Нужно начать восстанавливать наши позиции, нужно решать вопросы с допингом, и, может быть, это задачи не одного года. Это — работа всего нашего дружного коллектива. Мне хочется, чтобы наша отрасль заняла еще более важное место в экономике России. Надо искать и новые формы — такие как частное партнерство, привлечение к развитию спорта частного бизнеса.

— Необходимо восстанавливать авторитет нашей спортивной науки. Важно, чтобы статус тренера стал как можно более высоким, чтобы люди хотели стать тренерами, как когда-то в советское время. Тогда было очень почетно быть тренером.

— Понимаю, что все будет непросто, будет много критики, но я полностью к этому готов. Критика — это нормально. Ее нет тогда, когда ничего не делаешь.

О Виталии Мутко

— Честно говоря, я был удивлен тем, как Виталий Леонтьевич понимает спорт, как он вовлечен в его проблемы. Безусловно, то, что он сделал для развития спорта в стране, вызывает огромное уважение и желание выразить благодарность.

О влиянии СМИ?

— СМИ стали четвертой властью, хотя иногда уже чувствуешь, что первой. Из-за информационных вбросов формируется не только общественное мнение — начинаются поступки и действия. СМИ становятся оружием в борьбе. И, к сожалению, многое сейчас решают рейтинги, клики — все, что делает издание популярным. Все это отражается на наших спортсменах, да и на иностранных тоже. Многих спрашиваю — вы сами читали все сто страниц доклада Макларена? Чаще всего нет, хотя он в прямом доступе. Чтобы иметь свое мнение, надо быть более подкованным в вопросе. Разберитесь в ситуации, попробуйте.

— Ну, а то, что происходит сейчас — бойкоты, различные заявления… В такие моменты и начинаешь переосмысливать свое отношение ко многим людям, а в данном случае — и организациям.

Об Олимпиаде-2018 и беспокойстве

— У многих федераций и спортсменов есть беспокойство, связанное с допуском на Олимпиаду, ведь все мы читаем прессу, все прекрасно понимаем, что происходит. Ребята готовятся, честно готовятся, спорт — это их жизнь. Многие из них основные надежды связывают именно с Играми в Пхенчхане. У нас подбирается достойная команда, сильная практически во всех видах спорта.

— Я считаю, что реальных оснований для беспокойства насчет участия наших спортсменов в Олимпиаде сейчас нет. Я уверен в профессионализме наших федераций, в конструктивности и честности международных организаций. Вместе они смогут разобраться в текущих проблемах. Не сомневаюсь я и в том, что права наших чистых спортсменов будут надежно защищены как со стороны федераций, которые они представляют, так и со стороны Министерства спорта.

— При этом, если есть доказательства нарушения спортсменом антидопинговых правил, то он должен быть наказан в соответствии с регламентными нормами. Какую бы страну он не представлял.

Об Олимпиаде-2016 и достоинстве

— Понимаю, как нашим спортсменам было тяжело. И я очень горжусь ребятами, которые вопреки обстоятельствам выступили здорово. Сбоев у нас не было практически нигде — все спортсмены выглядели очень достойно, даже те, кто остались без медалей. Несмотря на несправедливое давление болельщиков и спортивной общественности, ребята показали себя молодцами.

— Не хочу никого обидеть, но наибольшие эмоции мне принесла победа наших гандболисток. Командный вид спорта — это несколько другая история: чтобы победить, тебе нужно стабильно выступать на протяжении всех 14 дней Олимпиады, да и система подготовки там совсем другая. Я предполагал, что наши гандболистки будут бороться за медали, но их золото стало для меня приятной неожиданностью.

— Молодцы фехтовальщики, дзюдоисты, борцы. О «художницах» и синхронистках и говорить не приходится. А помните, как выиграли бронзу ватерполистки, как складывался тот матч?

— Для меня лично высокое место сборной России в общекомандном зачете не было самоцелью. Любая медаль ценна сама по себе — мы в большинстве видов спорта конкурентоспособны. Четвертые? Прекрасно. Но главное, что конкурентоспособны были все.

О Юлии Ефимовой и болельщиках

— Можно простить все, даже поражение. Только безволие и безразличие, отсутствие самопожертвования простить невозможно. И таких в Рио у нас не было. Я горжусь Юлей Ефимовой — даже не представляю, как смогла выйти туда, к бортику, когда ее освистывали болельщики. Они не ее, а себя освистывали тогда. По мне то поведение публики было позорным. Нормальному человеку стыдно за такое. Тем более что каждый может оказаться в подобной ситуации.

— Есть, например, известный пятиборец Жоэль Бузу, он возглавляет ассоциацию олимпийцев. Он обратил внимание, что спорт должен быть выше подобных действий. К сожалению, только в такие тяжелые моменты проявляются и самые благородные, и низменные чувства. И люди, конечно, показывают себя. Все становится понятно.

О патриотизме

— Сейчас уже можно говорить, что в России спорт — это дело патриотов. Наши ребята выступают за страну. Я помню, как сам выступал — не только за сборную, но и за клуб, за регион. У нас на форме была красная повязка с гербом, и с ней ты становился сильнее. Понимал, что за тобой партнеры, болельщики.

О массовом спорте и системе подготовки

— У меня есть четкое убеждение, что сейчас главным для нас должно быть развитие массового спорта, создание условий для людей любого возраста и, главное, изменение психологии человека, для которого спорт должен стать необходимостью. Это очень непростая задача, но мне всегда импонировало, как во многих странах мира люди относятся к спорту. Очень хочется, чтобы так же было и в России. По сути, восстановление комплекса ГТО — это одна из частей этого направления, которая сейчас у нас достаточно успешно реализуется. Также важно создание системы соревнований от школьных турниров до ветеранских. Мы должны вовлечь многие организации в эту деятельность, и не только спортивные.

— Я сам по утрам занимаюсь спортом и вижу, как у людей меняется отношение к своему здоровью. Поэтому спорт для многих становится частью жизни, чего не было раньше. Это становится уже массовым явлением. Может быть, мы что-то потеряли в 90-е годы, но сейчас идет обратный процесс. Хочется, чтобы каждый ребенок мог спокойно пойти в любую секцию, которая находится недалеко от дома, чтобы у него была возможность выбора. Мы этого раньше не замечали, но в СССР так и было.

— Очень важно реорганизовать систему подготовки спортивного резерва. Это комплексная задача, которая связана с подготовкой тренерских кадров, повышением их квалификации. В целом у нас одна из сильнейших систем подготовки резерва в мире, но это не значит, что ее не надо делать еще более эффективной. Несмотря на проблемы 90-х и начала нулевых, да и последнего года, наши спортсмены остаются лидерами во многих видах спорта и Олимпиада в Рио тому свидетельство.

О Новом годе и семье

— Буду отмечать Новый год на даче, с семьей и друзьями. У меня уже взрослые дети. На несколько дней посвящу себя семье, но уже 7 января приеду на соревнования по сноуборду. В новогодние праздники буду заниматься спортом — веду максимально здоровый образ жизни, чего и всем желаю.

— У меня нет понятия идеального Нового года. Самое главное, чтобы он прошел с близкими людьми, а где и как, уже не имеет никакого значения. Но праздновать Новый год в ресторане — все-таки не мое. Хотя готовить, признаться, не очень люблю. Исключение составляет утро каждого воскресенья — когда я готовлю суперяичницу из 20 яиц и овощей. Все по собственному рецепту — это целая процедура, процесс, которого все с нетерпением ждут. А вот в остальных случаях я у плиты начинаю нервничать.