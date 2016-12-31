Спорт в новогодние праздники: что смотреть по телевизору

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Хоккей на любой вкус

По традиции главным спортивным событием первых дней года является молодежный чемпионат мира по хоккею, который на сей раз вновь проходит в Северной Америке — в канадских Монреале и Торонто. 31 декабря сборная России проведет заключительный матч группового раунда — против соперников из Словакии, из-за восьмичасовой разницы во времени прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в первый день 2017 года в 03.55 мск.

В 23.25 31 декабря телеканал представит и встречу главных фаворитов турнира — хоккеистов Канады и США, которая будет прервана в 23.55 на новогоднее обращение президента. Новый год телезрители могут встретить на хоккее.

«Матч ТВ» будет транслировать также два четвертьфинальных матча молодежного чемпионата мира — в ночь на 3 января, которые также запланированы на 23.30 и 04.00. Полуфиналы будут показаны в ночь на 5 января — в 23.00 и 03.00 мск, матч за третье место — в 23.30 5 января, финальная игра будет транслироваться из Монреаля в 04.00 в ночь на 6 января.

В новогоднюю ночь можно будет посмотреть также трансляцию матча НХЛ: телеканал «Евроспорт 1» в 03.00 покажет противостояние «Питтсбурга» Евгения Малкина и «Монреаля» Александра Радулова. Трансляции матчей НХЛ на этом канале в новогодние праздники будут идти практически каждый день, любителям североамериканского хоккея нельзя пропустить «Зимнюю классику» — матч на стадионе в Сент-Луисе между местными «Блюз», за которых выступает Владимир Тарасенко, и «Чикаго» Артемия Панарина. Встреча пройдет 2 января в 21.00. Без особого ущерба для сна можно будет посмотреть также матч 1 января между «Торонто» и «Детройтом» (23.00), 7 января — «Филадельфией» и «Тампой» (21.00), 8 января — «Питтсбургом» и «Тампой» (21.00).

3 января после коротких новогодних каникул возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, и уже на следующий день «Матч ТВ» в 16.25 начнет трансляцию из казахстанской Астаны встречи между «Барысом» и «Спартаком». Остальные встречи лиги по традиции покажет телеканал КХЛ.

Boxing day и матч ЦСКА в Евролиге

Первый день 2017 года будет богат на футбол: играть 1 января могут только в Англии, и «Матч ТВ» покажет две встречи 19-го тура. В 16.25 начнется трансляция встречи между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом», в 18.55 — «Арсеналом» и «Кристал Пэласом». 2 января «Евроспорт 1» будет транслировать встречу английского «чемпионшипа» — между «Блэкберном» и «Ньюкаслом», начало — 18.00.

Сразу три матча 20-го тура английской премьер-лиги «Матч ТВ» покажет 2 января: встречаются «Мидлсбро» и «Лестер» (15.25), «Манчестер Сити» и «Бернли» (17.55), «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» (20.10). 3 января будет показан матч «Борнмут» — «Арсенал» (22.40).

6 января «Матч ТВ» предложит баскетбольный суперматч — встречу Евролиги между мадридским «Реалом» и ЦСКА (начало трансляции — 22.55). Именно эти команды становились сильнейшими в Европе в последние два года.

Время лыжных гонок и биатлона

Любители лыжных гонок в начале каждого года ждут трансляций с серии этапов «Тур де ски». Мужскую гонку с масс-старта на 10 км можно будет увидеть в эфире «Матч ТВ» и «Евроспорта» 1 января в 14.55, 3 января пройдет женский и мужской скиатлон. 4 января пройдут гонки преследования, 6 января — мужская гонка на 10 км и женский спринт. Завершится «Тур де ски» в последние новогодние дни — 7 и 8 января.

В четверг, 5 января, в германском Оберхофе стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, который по традиции будут транслировать «Матч ТВ» и «Евроспорт». В первый день будет показан мужской спринт (16.00 мск), 6 января в это же время — женский. 7 января состоятся гонки преследования у мужчин (13.20) и женщин (16.30), 8 января — масс-старт (14.20 и 16.30 соответственно).

С 1 января «Евроспорт 1» будет транслировать знаменитые соревнования прыгунов на лыжах — Турне четырех трамплинов, которое проходит в Германии и Австрии.

«Евроспорт 1» в конце первой недели 2017 года покажет также другие зимние кубковые турниры. 5 и 6 января, начиная с 13.45 мск, будет транслироваться этап Кубка мира по санному спорту в германском Кенигзее, который имеет в нынешнем сезоне статус чемпионата Европы. Любителей горнолыжного спорта 3 января на «Евроспорте» ждут трансляции с этапа Кубка мира в хорватском Загребе, а 7 и 8 января — в германском Адельбодене и словенском Мариборе.

С первыми днями нового года открывается и очередной теннисный сезон. В ежедневной программе «Евроспорта» — трансляции с турниров в австралийском Брисбене и катарской Дохе.