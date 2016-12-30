Глава «Газпром-медиа»: Оголтелая атака на спорт РФ сказалась на интересе зрителя

«Матч» на 15% превысил планы по выручке и выполнил аудиторные показатели. Что касается доли, то со следующего года мы будем мерить «Матч» по 18+ (среди мужчин — прим.). Мы уже полгода параллельно его измеряем по этой аудитории, и в ней доля 3,6%. Доля в стандартной аудитории «Матча», мужчины 25−59 лет, — 3,2%. Это всё абсолютно соответствует стратегии. Все, что мы запланировали по «Матчу» в этом году, достигнуто. Проведено огромное количество различных тестов, и мы видим, что зрителю интересно видеть не только саму трансляцию. Ему интересно, чтобы перед показом его погрузили в тему, а после рассказали аналитику. К такому обертыванию контента зрители очень хорошо относятся.



Кстати, не очень корректно нас сравнивать с «Россией 2″. Он показывал фильмы и сериалы, туда отдавали непремьерные показы. Год прошёл — скоро мы успокоимся и перестанем сравнивать “Матч” с тем, что было два года назад, и начнём сравнивать его с “Матчем”.



Мы вкладываем огромные силы в продвижение спортивного контента, у нас его огромное количество, как нигде в мире. Но скандалы, связанные с допингом, оголтелая атака на российский спорт не могли не сказаться на интересе зрителя. Он устаёт от скандалов и начинает думать, что в России действительно весь спорт построен на обмане, и зачем я буду это смотреть. Нет ощущения сопричастности, а ведь спорт — это страсть. А когда тебе говорят, что спорт — это плохо, у тебя происходит в голове коллапс. На российский спорт в последние два года идёт такой поток агрессии, что надо предпринимать серьёзные шаги», — приводит слова Чернышенко «Коммерсантъ».