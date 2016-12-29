Новые нормативы комплекса ГТО вступят в силу с Нового года

Изменения коснулись испытаний для 8−11-х возрастных ступеней комплекса — для мужчин и женщин 40 лет и старше. С 1 января 2017 года это позволит взрослому населению выполнять испытания на знаки отличия всех трех достоинств: золотого, серебряного и бронзового, тогда как ранее завоевать можно было только золотой знак.

Кроме того, существенно изменились и сами нормативы. Главным нововведением стало усложнение одних видов испытаний и облегчение других. Так, например, раньше пробежать дистанцию в 2 километра для получения «золотого» результата мужчинам 8-й возрастной ступени в подгруппе 40−44 года необходимо было за 8,5 минуты, а в возрасте от 45 до 49 лет — за 9,2 минуты. Теперь же этот показатель снизился до 10 и 10,15 минуты соответственно.

Женщинам в беге на длинные дистанции придется сложнее: по новым правилам для получения золотого знака отличия ГТО в возрасте 40−44 лет им необходимо будет показать результат в 13 секунд (вместо 13,30), в возрасте 45−49 лет — 13,40 секунды (вместо 15).

Выросли показатели и в подтягивании на перекладине. Ранее минимумом для мужчин от 40 до 44 лет было пять упражнений, теперь — девять, а для граждан в возрасте 45−49 лет — восемь.

Ключевым же изменением в нормативах ГТО для взрослых стало исключение результатов «без учета времени»: теперь для всех видов испытаний есть конкретные временные и дистанционные показатели. Полный перечень нововведений доступен на сайте gto.ru.

Напомним, согласно плану поэтапного внедрения комплекса ГТО, с января 2017 года стартует третий этап, когда к испытаниям повсеместно приступит взрослое население. Изменения нормативов и правил их приема были разработаны с учетом анализа экспериментального этапа реализации возрожденного в стране комплекса «Готов к труду и обороне».