В Украине официально признали фрисби видом спорта
В 2017 году Украина примет участие на чемпионате мира по пляжному алтимату.
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В Украине на государственном уровне признан новый вид спорта: спорт с летающим диском, более известный как фрисби. Соответствующий указ подписан Министром молодежи и спорта Украины 23 декабря 2016 года, сообщает ТСН Проспорт.
Данный спорт состоит из нескольких дисциплин: алтимат,
«Признание спорта с летающим диском на государственном уровне — новый этап в развитии нашего сообщества. Мы шли к этому не один год. Нашему спорту не хватало детских и юношеских спортивных секций, которые воспитывали бы атлетов с юных лет и помогали ему распространяться по Украине. Колоссальные усилия активистов разбивались о сопротивление скептиков, противников всего нового и незнакомого. Наконец, это станет возможным, поскольку теперь мы не просто “странные любители побросать фрисби”, а состоявшаяся Федерация, признанная в мировом сообществе, а сейчас — и в родной стране», — отметил глава Украинской Федерации Летающих Дисков Дмитрий Бабич.
На сегодняшний день спорт с летающим диском представлен в 87 странах мира. Он входит во Всемирные игры и признан Международным олимпийским комитетом. В 2017 году пройдет чемпионат мира по пляжному алтимату, на котором Украина будет представлена сборными в двух дивизионах: Open и Mix.
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