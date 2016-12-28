Белорусские танцевальные пары победили на престижном турнире Alliance cup

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В финале категорий Standart Никита Жуковский и Линда Ревко лучше других пяти пар, которые вышли из квалификации в решающую стадию соревнований, исполнили программу пяти танцев — медленного вальса, танго, венского вальса, медленного фокстрота и квикстепа.

В одном из самых зрелищных видов программы турнира, латиноамериканских танцах, победу праздновали белорусы Илья Юдовин и Дарья Маринеску, которые лучше остальных исполнили самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв.

В турнире Alliance cup 2016, кроме профессионалов, приняли участие совсем юные танцоры и опытные пары, определявшие победителей в своих возрастных категориях. Оценивали профессионализм спортсменов на прошедших соревнованиях судьи международной судейской категории WDSF и арбитры национальной категории по танцевальному спорту.