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28 декабря 2016, 19:08 | Прочие | БЕЛТА

Белорусские танцевальные пары победили на престижном турнире Alliance cup

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские танцевальные пары Никита Жуковский и Линда Ревко, Илья Юдовин и Дарья Маринеску стали победителями престижного турнира Alliance cup 2016, который завершился в минском Дворце спорта «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В финале категорий Standart Никита Жуковский и Линда Ревко лучше других пяти пар, которые вышли из квалификации в решающую стадию соревнований, исполнили программу пяти танцев — медленного вальса, танго, венского вальса, медленного фокстрота и квикстепа.

В одном из самых зрелищных видов программы турнира, латиноамериканских танцах, победу праздновали белорусы Илья Юдовин и Дарья Маринеску, которые лучше остальных исполнили самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв.

В турнире Alliance cup 2016, кроме профессионалов, приняли участие совсем юные танцоры и опытные пары, определявшие победителей в своих возрастных категориях. Оценивали профессионализм спортсменов на прошедших соревнованиях судьи международной судейской категории WDSF и арбитры национальной категории по танцевальному спорту.

Следующим крупным стартом для ведущих белорусских танцевальных пар станет турнир «Витебская снежинка-2017», который состоится 21—22 января и станет важным этапом подготовки к чемпионату Беларуси 4—5 февраля в Минске.

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