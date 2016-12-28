Белорусские танцевальные пары победили на престижном турнире Alliance cup
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские танцевальные пары Никита Жуковский и Линда Ревко, Илья Юдовин и Дарья Маринеску стали победителями престижного турнира Alliance cup 2016, который завершился в минском Дворце спорта «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале категорий Standart Никита Жуковский и Линда Ревко лучше других пяти пар, которые вышли из квалификации в решающую стадию соревнований, исполнили программу пяти танцев — медленного вальса, танго, венского вальса, медленного фокстрота и квикстепа.
В одном из самых зрелищных видов программы турнира, латиноамериканских танцах, победу праздновали белорусы Илья Юдовин и Дарья Маринеску, которые лучше остальных исполнили самбу,
В турнире Alliance cup 2016, кроме профессионалов, приняли участие совсем юные танцоры и опытные пары, определявшие победителей в своих возрастных категориях. Оценивали профессионализм спортсменов на прошедших соревнованиях судьи международной судейской категории WDSF и арбитры национальной категории по танцевальному спорту.
Следующим крупным стартом для ведущих белорусских танцевальных пар станет турнир «Витебская снежинка-2017», который состоится
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter