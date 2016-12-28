Азат Кадыров: Партнеров маркетинговой программы ГТО стало больше
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. ВФСК ГТО обрел еще двух лицензиатов маркетинговой программы комплекса, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — федерального оператора внедрения комплекса ГТО Азат Кадыров.
Работа по поиску партнеров в реализации комплекса ГТО в России ведется с сентября 2016 года с целью сформировать внебюджетные источники доходов, которые будут направлены на его внедрение. Первые соглашения были подписаны уже в октябре на международном форуме «Россия — спортивная держава».
«На заседании координационной комиссии Минспорта РФ по введению и реализации комплекса ГТО, которая состоялась за несколько дней до Нового года, были одобрены еще два лицензиата маркетинговой программы ВФСК ГТО. Ими стали производственное объединение “Зарница” — лидер российского рынка в сфере разработки и производства инновационного учебного оборудования и ООО “Голограммы — защитные технологии”. Мы с весны ведем активную работу по защите наших товарных знаков», — рассказал Кадыров.
С 2017 года лицензионная продукция комплекса будет иметь высокую степень защиты.
«Мы рады, что эксклюзивным поставщиком защитной голографической продукции для программы ГТО выбрали нас, тем более что конкурировать пришлось с гигантами данной сферы. У нас уже есть успешный опыт обслуживания крупных федеральных проектов, и на этот раз также обязуемся выполнять свои обязательства на высшем уровне», — прокомментировала решение представитель компании «Голограммы — защитные технологии» Арина Хасанова.
Кадыров пояснил, что возглавляемой им дирекцией организован систематический мониторинг публичных коммерческих предложений и
«Дополнительно мы отслеживаем любые попытки незаконно использовать символику ГТО, начиная с аббревиатуры и заканчивая элементами фирменного стиля, для получения коммерческой прибыли. За полгода нам удалось выявить 35 предприятий и компаний, которые нарушали права Минспорта на символику ГТО. Всем им направлены официальные письма с разъяснением сути правонарушений и порядка привлечения к ответственности. По 23 письмам мы получили ответ: сначала это было негодование, но после дополнительных разъяснений и консультаций компании прекратили публичную оферту, сняв предложения о продаже знаков отличия, удостоверений, сувениров и спортивного оборудования», — уточнил Кадыров, добавив, что с остальными нарушителями продолжаются переговоры и разъяснительные консультации.
«Важно, что партнерство в сфере ГТО развивается, мы обретаем новых друзей. Например, еще один наш новый партнер — объединение “Зарница” — производит более двух тысяч наименований учебного оборудования, тренажерных комплексов и лабораторных установок. Продукция компании рекомендована для обучения МВД и Минобрнауки России Научным центром безопасности жизнедеятельности детей. Объединение удостоено ряда престижных наград за развитие инновационных технологий. Вот такие у нас партнеры!» — подчеркнул собеседник агентства.
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