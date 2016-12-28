Азат Кадыров: Партнеров маркетинговой программы ГТО стало больше

Работа по поиску партнеров в реализации комплекса ГТО в России ведется с сентября 2016 года с целью сформировать внебюджетные источники доходов, которые будут направлены на его внедрение. Первые соглашения были подписаны уже в октябре на международном форуме «Россия — спортивная держава».

«На заседании координационной комиссии Минспорта РФ по введению и реализации комплекса ГТО, которая состоялась за несколько дней до Нового года, были одобрены еще два лицензиата маркетинговой программы ВФСК ГТО. Ими стали производственное объединение “Зарница” — лидер российского рынка в сфере разработки и производства инновационного учебного оборудования и ООО “Голограммы — защитные технологии”. Мы с весны ведем активную работу по защите наших товарных знаков», — рассказал Кадыров.

С 2017 года лицензионная продукция комплекса будет иметь высокую степень защиты.

«Мы рады, что эксклюзивным поставщиком защитной голографической продукции для программы ГТО выбрали нас, тем более что конкурировать пришлось с гигантами данной сферы. У нас уже есть успешный опыт обслуживания крупных федеральных проектов, и на этот раз также обязуемся выполнять свои обязательства на высшем уровне», — прокомментировала решение представитель компании «Голограммы — защитные технологии» Арина Хасанова.

Кадыров пояснил, что возглавляемой им дирекцией организован систематический мониторинг публичных коммерческих предложений и интернет-порталов, а также социальных сетей на предмет демонстрации и продажи продукции, имеющей явное коммерческое применение и ассоциируемой с комплексом ГТО.

«Дополнительно мы отслеживаем любые попытки незаконно использовать символику ГТО, начиная с аббревиатуры и заканчивая элементами фирменного стиля, для получения коммерческой прибыли. За полгода нам удалось выявить 35 предприятий и компаний, которые нарушали права Минспорта на символику ГТО. Всем им направлены официальные письма с разъяснением сути правонарушений и порядка привлечения к ответственности. По 23 письмам мы получили ответ: сначала это было негодование, но после дополнительных разъяснений и консультаций компании прекратили публичную оферту, сняв предложения о продаже знаков отличия, удостоверений, сувениров и спортивного оборудования», — уточнил Кадыров, добавив, что с остальными нарушителями продолжаются переговоры и разъяснительные консультации.

«Важно, что партнерство в сфере ГТО развивается, мы обретаем новых друзей. Например, еще один наш новый партнер — объединение “Зарница” — производит более двух тысяч наименований учебного оборудования, тренажерных комплексов и лабораторных установок. Продукция компании рекомендована для обучения МВД и Минобрнауки России Научным центром безопасности жизнедеятельности детей. Объединение удостоено ряда престижных наград за развитие инновационных технологий. Вот такие у нас партнеры!» — подчеркнул собеседник агентства.