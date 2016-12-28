Григорий Лавров: Eurosport даст повод говорить о себе в следующем году
Итоги года для телеканала Eurosport.
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Генеральный директор компании «Медиа Альянс» подвел итоги года для телеканала Eurosport и рассказал о его перспективах.
— Как оцените прошедший год с точки зрения развития канала?
— Он был, можно сказать, знаковым, поскольку мы вошли в 2016-й с абсолютно новым Eurosport — напомню, что в конце прошлого года проведен масштабный ребрендинг канала, и теперь он значительно отличается от образца
Немало сделано нами и на локальном уровне в России.
В общем, год вышел насыщенным и очень удачным — по его итогам Eurosport закрепил за собой первое место среди российских платных спортивных каналов. Но и многое нам еще предстоит сделать — с нетерпением ждем 2017-й.
— Что изменилось после создания «Медиа Альянса»? Каково влияние Национальной Медиа Группы?
— Национальная Медиа Группа — это, прежде всего, серьезная поддержка в рамках индустрии. Благодаря НМГ у нас появилось больше перспектив в развитии как партнерских отношений на спортивном медийном рынке, так и взаимодействия со спортивными функционерами и организациями. Так что для Eurosport и других каналов «Медиа Альянса» это шаг вперед и вверх.
— Что предпринимаете для продвижения бренда?
— В этом плане телеканалам в принципе, наверное, несколько проще, поскольку они сами медиа, к тому же очень сильные. У Eurosport это подкреплено еще и репутацией бренда, которая создавалась много лет. Помимо собственно каналов мы активно используем сайт Eurosport.ru, посещаемость которого составляет более 3 миллионов уникальных посетителей ежемесячно, приложение и группы в социальных сетях, сервис Eurosport Player,
— Цель приглашения известных комментаторов — увеличение аудитории?
— Конечно, мы этого не скрываем. Но нужно отметить, что стратегия Eurosport в принципе заключается в том, чтобы работать с лучшими комментаторами в каждом из видов спорта. Это позволяет повышать интерес к спортивным событиям и увеличивать охват аудитории за счет привлечения поклонников того или иного комментатора. Собственно, такой эффект мы наблюдали на протяжении всего года.
— Телеканал и сайт — единое целое или интегрировать одно с другим непросто?
— Это, конечно, разные медиа по своей сути и аудитория у них разная — канал смотрят зрители постарше, а на сайт заходят более молодые люди. Стремимся, тем не менее, создать некий симбиоз ТВ и digital для того, чтобы одно дополняло другое — мы активно используем сайт и социальные сети, чтобы анонсировать эфирные события, и, наоборот, на сайте размещаем дополнительную информацию, аналитику и статистику, о чем оповещаем зрителей канала. Также для сайта и соцсетей создаем дополнительный видеоконтент, который отличается от того, что идет на канале.
В общем, мы склонны говорить о Eurosport как об экосистеме, которая объединяет телеканалы, сайт, приложение и группы в социальных сетях и Eurosport Player — в зависимости от своих потребностей и того, каким количеством времени он располагает, пользователь или зритель выбирает ту или иную «точку входа» в мир Eurosport.
— Какие новые трансляции появились?
— С этого года российским телезрителям доступен на эксклюзивной основе английский чемпионшип, Кубок Италии по футболу, Кубок английской футбольной лиги, Уимблдон. Кстати с приобретением прав на трансляцию Уимблдона мы эксклюзивно собрали все четыре турнира большого шлема — теперь они есть только на Eurosport.
И, как уже упоминал, впервые в России мы подписали трехлетний контракт с НХЛ: на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2 транслируются 10 игр регулярного чемпионата в неделю, встречи
— Оправдывает ли себя показ НХЛ? Во сколько обошлись права?
— Несомненно, оправдывает — интерес к НХЛ мы видим как со стороны зрителей, так и со стороны операторов платного ТВ. Мы в свою очередь делаем все, чтобы максимально осветить события турниров: прямые эфиры, ежедневные повторы ночных игр, ежедневные обзоры матчей. Также лучшие моменты и повторы встреч доступны пользователям Eurosport Player. И, конечно, немало внимания НХЛ уделяется на сайте Eurosport.ru.
— Есть ли интерес к МLS? Почему именно она? Был ли вариант с
— У Eurosport эксклюзивные права на MLS по всей Европе — это касается и России в том числе. Мы видим интерес к этому турниру и у европейских, и у российских зрителей, что вполне объяснимо, так как немало топовых футболистов из Старого света участвуют в турнире. Считаем, что для нас это удачное приобретение, поскольку у этого события есть своя — и немалая — аудитория.
— Eurosport показывает все зимние виды спорта. Это дань традициям или востребованный продукт?
— Признаться, сложно сказать, о каких именно традициях тут может идти речь. Очевидно, зимние виды спорта — это крайне востребованный продукт у российской аудитории. Фигурное катание, биатлон, горные лыжи — все это наши зрители хотят смотреть. Ну, а раз они хотят, мы стремимся им дать эту возможность.
— Снукер — «фишка» канала?
— Я знаю, что многие с иронией относятся к снукеру, но его действительно смотрят. Причем так, что он может поднять рейтинги канала на несколько десятков процентов. Для меня, признаться, самого в свое время было удивлением, насколько эти трансляции востребованы — так вот, сейчас этот вид спорта один из самых популярных на канале, без шуток.
— Что еще в планах?
— В следующем году большое обновление ждет Eurosport Player — будут расширены возможности и функционал сервиса, а также улучшен интерфейс. Можно сказать, это будет такая глобальная перезагрузка — поскольку не можем не учитывать тренд сдвига телесмотрения в нелинейные форматы, развитие Eurosport Player становится для нас одним из ключевых приоритетов.
Также рассматриваем возможность приобретения новых прав — и, конечно, расширения комментаторского пула. Есть и проекты, которые пока находятся в категории top secret — в общем, уверен, мы дадим поводы говорить о себе в следующем году.
— Рейтинги по сравнению с Матч ТВ растут? Для вас принципиально к ним приблизиться?
— Сравнивать Матч ТВ и Eurosport в принципе некорректно. «Матч» — это федеральный эфирный спортивный канал, который изначально доступен самым широким массам. Мы же играем в области платного ТВ — а в ней по итогам года лидируем среди спортивных каналов.
— У каких трансляций лучшие показатели?
— Снукер, зимние виды спорта и большой теннис — это те события, которые привлекают основную аудиторию.
— В целом рейтинги спортивного канала по сравнению с остальными каналами холдинга достойные?
— Большинство каналов «Медиа Альянса» — лидеры в своих жанровых категориях. И даже те, кто не лидируют, как минимум входят в топ-3. У Eurosport же все в порядке с лидерством — как я уже говорил, мы в своей категории на первом месте.
— Интересен ли спорт зрителю в глобальном плане?
— Конечно, да. Мы видим, что число зрителей спортивных трансляций не уменьшается, и они
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