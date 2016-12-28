Григорий Лавров: Eurosport даст повод говорить о себе в следующем году

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Генеральный директор компании «Медиа Альянс» подвел итоги года для телеканала Eurosport и рассказал о его перспективах.

— Как оцените прошедший год с точки зрения развития канала?

— Он был, можно сказать, знаковым, поскольку мы вошли в 2016-й с абсолютно новым Eurosport — напомню, что в конце прошлого года проведен масштабный ребрендинг канала, и теперь он значительно отличается от образца двух-трехлетней давности. Приятно, что эти усилия оценили: второй год подряд на TV Sports Awards в Монако Eurosport назван лучшим спортивным вещателем.

Немало сделано нами и на локальном уровне в России. Во-первых, мы впервые стали приобретать спортивные права исключительно для российской аудитории — и тут, конечно, необходимо упомянуть матчи НХЛ. Во-вторых, к пулу комментаторов Eurosport присоединились такие, не побоюсь этого слова, легенды как Александр Елагин и Владимир Стогниенко. В-третьих, мы многое сделали в сфере маркетинга и продвижения канала.

В общем, год вышел насыщенным и очень удачным — по его итогам Eurosport закрепил за собой первое место среди российских платных спортивных каналов. Но и многое нам еще предстоит сделать — с нетерпением ждем 2017-й.

— Что изменилось после создания «Медиа Альянса»? Каково влияние Национальной Медиа Группы?

— Национальная Медиа Группа — это, прежде всего, серьезная поддержка в рамках индустрии. Благодаря НМГ у нас появилось больше перспектив в развитии как партнерских отношений на спортивном медийном рынке, так и взаимодействия со спортивными функционерами и организациями. Так что для Eurosport и других каналов «Медиа Альянса» это шаг вперед и вверх.

— Что предпринимаете для продвижения бренда?

— В этом плане телеканалам в принципе, наверное, несколько проще, поскольку они сами медиа, к тому же очень сильные. У Eurosport это подкреплено еще и репутацией бренда, которая создавалась много лет. Помимо собственно каналов мы активно используем сайт Eurosport.ru, посещаемость которого составляет более 3 миллионов уникальных посетителей ежемесячно, приложение и группы в социальных сетях, сервис Eurosport Player, кросс-промо на других каналах «Медиа Альянса» — например, на Discovery Channel — и, конечно, партнерство с другими спортивными площадками и СМИ. Немало внимания уделяем и совместным активностям с операторами платного ТВ, благодаря которым зрители могут смотреть Eurosport — довольного много делаем вместе с ними, от целевых совместных кампаний до встреч их абонентов с нашими комментаторами и известными спортсменами.

— Цель приглашения известных комментаторов — увеличение аудитории?

— Конечно, мы этого не скрываем. Но нужно отметить, что стратегия Eurosport в принципе заключается в том, чтобы работать с лучшими комментаторами в каждом из видов спорта. Это позволяет повышать интерес к спортивным событиям и увеличивать охват аудитории за счет привлечения поклонников того или иного комментатора. Собственно, такой эффект мы наблюдали на протяжении всего года.

— Телеканал и сайт — единое целое или интегрировать одно с другим непросто?

— Это, конечно, разные медиа по своей сути и аудитория у них разная — канал смотрят зрители постарше, а на сайт заходят более молодые люди. Стремимся, тем не менее, создать некий симбиоз ТВ и digital для того, чтобы одно дополняло другое — мы активно используем сайт и социальные сети, чтобы анонсировать эфирные события, и, наоборот, на сайте размещаем дополнительную информацию, аналитику и статистику, о чем оповещаем зрителей канала. Также для сайта и соцсетей создаем дополнительный видеоконтент, который отличается от того, что идет на канале.

В общем, мы склонны говорить о Eurosport как об экосистеме, которая объединяет телеканалы, сайт, приложение и группы в социальных сетях и Eurosport Player — в зависимости от своих потребностей и того, каким количеством времени он располагает, пользователь или зритель выбирает ту или иную «точку входа» в мир Eurosport.

— Какие новые трансляции появились?

— С этого года российским телезрителям доступен на эксклюзивной основе английский чемпионшип, Кубок Италии по футболу, Кубок английской футбольной лиги, Уимблдон. Кстати с приобретением прав на трансляцию Уимблдона мы эксклюзивно собрали все четыре турнира большого шлема — теперь они есть только на Eurosport.

И, как уже упоминал, впервые в России мы подписали трехлетний контракт с НХЛ: на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2 транслируются 10 игр регулярного чемпионата в неделю, встречи плей-офф Кубка Стэнли, а также Матч всех звёзд, встречи «Зимней классики» и «Стадионной серии».

— Оправдывает ли себя показ НХЛ? Во сколько обошлись права?

— Несомненно, оправдывает — интерес к НХЛ мы видим как со стороны зрителей, так и со стороны операторов платного ТВ. Мы в свою очередь делаем все, чтобы максимально осветить события турниров: прямые эфиры, ежедневные повторы ночных игр, ежедневные обзоры матчей. Также лучшие моменты и повторы встреч доступны пользователям Eurosport Player. И, конечно, немало внимания НХЛ уделяется на сайте Eurosport.ru.

— Есть ли интерес к МLS? Почему именно она? Был ли вариант с какой-то европейской лигой?

— У Eurosport эксклюзивные права на MLS по всей Европе — это касается и России в том числе. Мы видим интерес к этому турниру и у европейских, и у российских зрителей, что вполне объяснимо, так как немало топовых футболистов из Старого света участвуют в турнире. Считаем, что для нас это удачное приобретение, поскольку у этого события есть своя — и немалая — аудитория.

— Eurosport показывает все зимние виды спорта. Это дань традициям или востребованный продукт?

— Признаться, сложно сказать, о каких именно традициях тут может идти речь. Очевидно, зимние виды спорта — это крайне востребованный продукт у российской аудитории. Фигурное катание, биатлон, горные лыжи — все это наши зрители хотят смотреть. Ну, а раз они хотят, мы стремимся им дать эту возможность.

— Снукер — «фишка» канала?

— Я знаю, что многие с иронией относятся к снукеру, но его действительно смотрят. Причем так, что он может поднять рейтинги канала на несколько десятков процентов. Для меня, признаться, самого в свое время было удивлением, насколько эти трансляции востребованы — так вот, сейчас этот вид спорта один из самых популярных на канале, без шуток.

— Что еще в планах?

— В следующем году большое обновление ждет Eurosport Player — будут расширены возможности и функционал сервиса, а также улучшен интерфейс. Можно сказать, это будет такая глобальная перезагрузка — поскольку не можем не учитывать тренд сдвига телесмотрения в нелинейные форматы, развитие Eurosport Player становится для нас одним из ключевых приоритетов.

Также рассматриваем возможность приобретения новых прав — и, конечно, расширения комментаторского пула. Есть и проекты, которые пока находятся в категории top secret — в общем, уверен, мы дадим поводы говорить о себе в следующем году.

— Рейтинги по сравнению с Матч ТВ растут? Для вас принципиально к ним приблизиться?

— Сравнивать Матч ТВ и Eurosport в принципе некорректно. «Матч» — это федеральный эфирный спортивный канал, который изначально доступен самым широким массам. Мы же играем в области платного ТВ — а в ней по итогам года лидируем среди спортивных каналов.

— У каких трансляций лучшие показатели?

— Снукер, зимние виды спорта и большой теннис — это те события, которые привлекают основную аудиторию.

— В целом рейтинги спортивного канала по сравнению с остальными каналами холдинга достойные?

— Большинство каналов «Медиа Альянса» — лидеры в своих жанровых категориях. И даже те, кто не лидируют, как минимум входят в топ-3. У Eurosport же все в порядке с лидерством — как я уже говорил, мы в своей категории на первом месте.

— Интересен ли спорт зрителю в глобальном плане?