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28 декабря 2016, 12:07 | Прочие | Sports.kz

Лучших спортсменов и спортивных журналистов наградил аким Павлодарской области

Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился с лучшими спортсменами 2016 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Павлодарской области Булат <span class=error>Бакауов</span> встретился с лучшими спортсменами 2016 года передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Глава региона отметил достижения атлетов.

«Пять спортсменов нашей области приняли участие в XXXI Летних Олимпийских играх, еще один спортсмен — в XV Паралимпийских играх. Вы все видели, как впервые в истории региона наша биатлонистка Арина Пантова завоевала бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх. Наша областная федерация по боксу признана лучшей в Казахстане по итогам уходящего года, и отрадно, что именно в Павлодаре прошли чемпионат Азии по боксу среди юниоров и чемпионат страны по этому виду спорта», — подчеркнул Б. Бакауов.

Аким области вручил знаки отличия и почетные грамоты лучшим спортсменам, тренерам и спортивным журналистам. Лауреатами премии стали 80 человек. Награды также получили руководители спортивных школ и представители СМИ, освещающие успехи своих земляков.

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