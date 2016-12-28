Лучших спортсменов и спортивных журналистов наградил аким Павлодарской области

Глава региона отметил достижения атлетов.



«Пять спортсменов нашей области приняли участие в XXXI Летних Олимпийских играх, еще один спортсмен — в XV Паралимпийских играх. Вы все видели, как впервые в истории региона наша биатлонистка Арина Пантова завоевала бронзовую медаль на юношеских Олимпийских играх. Наша областная федерация по боксу признана лучшей в Казахстане по итогам уходящего года, и отрадно, что именно в Павлодаре прошли чемпионат Азии по боксу среди юниоров и чемпионат страны по этому виду спорта», — подчеркнул Б. Бакауов.



Аким области вручил знаки отличия и почетные грамоты лучшим спортсменам, тренерам и спортивным журналистам. Лауреатами премии стали 80 человек. Награды также получили руководители спортивных школ и представители СМИ, освещающие успехи своих земляков.