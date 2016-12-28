После критики в СМИ власти ЕАО пообещали не лишать детей спортивных секций

В Биробиджане более сотни воспитанников Детско-юношеской спортивной школы не лишат секций тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга, работу сохранит и тренерский состав. После открытого обращения обеспокоенных родителей глава ЕАО Александр Левинталь назвал действия профильного комитета непродуманными и поручил сохранить спортивные занятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По сути, может, и правильно, а по-человечески — нет», — так губернатор объяснил и отсутствие денег на секции, и изменение статуса Детско-юношеской спортивной школы, и держание в неведении родителей вместе с тренерами.

Левинталь назвал непродуманными действия руководства комитета по физической культуре и спорту Еврейской автономной области. При этом губернатор пообещал оставить юным спортсменам в возрасте от 12 до 14 лет зал, который принадлежит региональной Федерации профсоюзов, тренерский состав тоже не останется без работы.

«Финансовые средства на аренду зала найдены из внебюджетного источника», — говорится в сообщении правительства ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственное постановление о переходе областной спортивной школы в организацию нового типа было подписано 24 ноября, 29 ноября директор ДЮСШ подписал приказы о сокращении штата. Следом за этим появилась информация о прекращении занятий по теннису, тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу. Отсутствие конструктивного обсуждения и разъяснительной работы сначала привело к непониманию происходящего, а затем и к отрицательному общественному резонансу.