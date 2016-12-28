Спортивный 2016-й

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Год 2016-й стал очень насыщенным в мире спорта. Главные события — летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и футбольный Евро-2016 — плавно переплелись с традиционными ежегодными теннисными турнирами «Большого шлема», футбольными клубными еврокубками, престижными вело-многодневками, этапами «Формулы"-1 и отборочными турнирами к будущим Евробаскету и Чемпионату Европы по волейболу, которые пройдут в 2017-м, а также — к Чемпионату мира по футболу-2018.

Практически в каждом из этих событий (исключение составляет, пожалуй, только «Формула-1»), украинцы были активными участниками «праздника жизни». И пусть не в каждом из них показали себя с лучшей стороны, но отдельные успехи, и весьма яркие, были и у нас.

УНИАН составил свой рейтинг событий украинского спорта в нынешнем году, отметив как успехи наших олимпийцев в Рио и боксеров-профессионалов в боях за самые престижные мировые титулы, так и провалы, которые больше относятся к нашим футбольным коллективам — национальной сборной и пока еще действующему чемпиону страны киевскому «Динамо».

1. Олег Верняев — чемпион и серебряный призер Олимпийских игр-2016.

На Игры в Рио Верняев ехал с конкретной целью и в роли одного из главных фаворитов. За прошедший олимпийский цикл — 4 года — он выиграл золото чемпионатов мира и Европы в упражнении на брусьях в 2014-м, золото первых в истории Европейских игр-2015 в многоборье и опорном прыжке в Баку и, наконец, три золотые медали в многоборье, опорном прыжке и на брусьях чемпионата Европы-2015 во французском Монпелье. Правда, на ЧМ-2015 в шотландском Глазго он завоевал в упражнении на брусьях серебро, что давало некие преференции соперникам в канун самих Игр.

Впрочем, соревнования в Рио показали, что украинец находится в отличной форме и почти неудержим. Он великолепно исполнил свою программу в многоборье, где только на самом финише его обогнал явный фаворит турнира японец Кохэй Утимура. А в своем коронном упражнении на брусьях Верняев победил за явным преимуществом. Он опередил на 0,141 балла Дэнелла Лейву и на 0,268 балла россиянина Давида Белявского.

Золото и серебро Верняева — лучшее выступление украинских спортсменов на главном соревновании 2016-го года.

2. Юрий Чебан — чемпион Олимпийских игр-2016.

Чебан стал обладателем второй и последней золотой медали украинской команды на Играх в Бразилии. При этом, то как наш гребец «отвоевывал» свое место в финале достойно отдельного романа в жанре детектива.

Организаторы соревнований допустили элементарный просчет, который едва не стоил нашему гребцу места в финале. Дело в том, что в решающий заезд выходили по два лучших гребца из каждого полуфинала и два обладателя третьих мест с лучшим временем. А судьи соревнований в Рио по ошибке засчитали в одном из полуфиналов результаты 3-го и 4-го мест, как участников будущего финала. После того, как это выяснилось, практически никого из представителей украинской делегации на гребном канале Рио уже не было. И спортсмену пришлось самому, в отсутствие главного тренера сборной, писать протест в судейскую комиссию с требованием разобраться в ситуации. К счастью, судьи в ситуации разобрались быстро и нашему атлету нашлось место в финальном заезде. И уже на следующий день он выиграл дистанцию 200 метров, став олимпийским чемпионом в спринте во второй раз подряд.

Чебан повторил свой успех на 200-метровке четырехлетней давности в Лондоне-2012, а всего это третья награда спортсмена в карьере на Олимпиадах. В Пекине-2008 украинец завоевал «бронзу» на 500-метровке. Кроме того, на счету спортсмена также два золота чемпионата мира на 200-метровке, завоеванные в 2007-м и 2014-м годах.

3. Александр Усик — чемпион мира WBO в первом тяжелом весе.

Еще один олимпийский чемпион Лондона-2012 спустя четыре года завоевал свой первый титул чемпиона мира в профессиональном спорте.

Пока украинские атлеты сражались за медали главного спортивного турнира года в Рио, Усик готовился к своему первому бою за титул чемпиона мира в профессионалах. За четыре года, что разделяли Игры в Лондоне и Рио, боксер из Симферополя успел попрощаться с любительским (или, как его еще называют, олимпийским боксом), подписать свой первый профессиональный контракт — с промоутерской компанией братьев Кличко, провести ряд рейтинговых боев, завоевать титул Интерконтинентального чемпиона WBO, провести несколько защит и вплотную подойти к титульному бою за звание чемпиона мира.

Момент истины настал 17 сентября 2016 года, когда Усик встретился с чемпионом мира в 1-м тяжёлом весе по версии WBO не имеющим поражений поляком Кшиштофом Гловацким. Большую часть боя Гловацкий шёл вперёд, стараясь оказывать давление на претендента. Усик работал на контратаках и старался не ввязывать в «рубку». Поляк увеличивал темп боя от раунда к раунду, но поймать и запереть соперника у канатов не получалось. Украинский спортсмен хорошо встречал оппонента джебом, а от атак чемпиона уходил на ногах. В целом, Усик был заметно быстрее и точнее. Поединок продлился все 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу украинцу. Официальный счёт: 119—109 и 117—111 (дважды).

17 декабря украинец провел первую защиту титула, уверенно победив Табисо Мчуну из ЮАР. Соперник побывал в нокдаунах в 6 и 9 раундах.

В ближайших планах украинского тяжеловеса, по его же собственным словам, собрать пояса чемпиона мира по всем самым престижным версиям в профессиональном боксе и перейти в супертяжелый вес.

4. Элина Свитолина — 14-я ракетка мира, рекорд украинского женского тенниса.

В 2016-м году Элина Свитолина установила национальный рекорд в украинском женском теннисе, завершив сезон на 14-й строчке в рейтинге WTA, а сейчас мечтает занять самое высокое место в мировом рейтинге среди всех украинских теннисистов.

В олимпийском Рио Свитолина стала автором одной из самых главных сенсаций. В матче 1/8 финала украинка переиграла сильнейшую теннисистку мира американку Серену Уильямс. Правда, уже в следующем матче, в четвертьфинале, украинка уступила чешке Петре Квитовой и не смогла побороться за медали Игр, но оставила в олимпийском турнире свой яркий след.

Самым крупным успехом нынешнего сезона для Свитолиной стала победа на турнире BMW Malaysian Open, который проходил в Куала-Лумпуре. Кроме того, она вышла в финал WTA Elite Trophy, где проиграла все той же Квитовой. Этот турнир является итоговым в году, для спортсменок второй десятки мирового рейтинга. Лучшие теннисистки мира из Топ-10 собираются на Итоговый чемпионат, который проходит на неделю раньше.

«Моя цель — превзойти рекорд Андрея Медведева (экс-четвертая ракетка мира и единственный украинец, которому удалось сыграть в финале турнира Большого Шлема в одиночном разряде), — заявила Элина в интервью австралийскому изданию “The Courier-Mail”. — Сейчас много молодых теннисисток, которые очень хорошо играют. Я думаю, некоторым из нас просто нужно время. Рада ли, что мои победы делают украинцев счастливее? Конечно, ведь это показывает моим молодым соотечественникам, что у них есть шансы добиться успеха при условии, если ты упорно работаешь и если тебе немного повезет. Победа над Сереной Уильямс на Олимпийских Играх стала особенным моментом для моей страны. Я счастлива, что являюсь частью спортивных успехов Украины. Сейчас я готовлюсь к старту “Brisbane International” и, как и на любом турнире, ставлю себе самые высокие цели».

Турнир WTA Premier в австралийском Брисбене стартует 1 января 2017 года.

5. Мужская сборная Украины по баскетболу — обладатель путевки на Евробаскет-2017.

Сборная Украины в четвертый раз подряд пробилась в финальную часть чемпионата Европы. При этом, нынешний отборочный турнир стал едва ли не самым трудным и упорным за эти годы. Украина проиграла Словении в последнем матче отборочного турнира и почти потеряла шансы на выход на Евробаскет. Тем не менее, команда все-таки попала в финальную часть турнира.

Главный тренер команды Евгений Мурзин, по окончании турнира в интервью УНИАН заметил: «Второе место позволяло нам включиться в отбор среди других команд, не сумевших выиграть групповой турнир и напрямую пробиться на Евробаскет. У нас была не самая лучшая разница во встречах с первой и третьей командой. Тем не менее, я считаю, что ребята своим трудом, упорством и борьбой по праву завоевали путевку. Думаю, что если бы считались результаты четырех команд в каждой группе, а не трех, то мы бы без проблем преодолели отбор. Но, в связи с тем, что в одной группе было три команды, а в остальных по четыре, то было принято решение, что будут считаться очки только с первой и третьей командами».

По ходу отборочного турнира команда провела хорошие игры с Косово, с Болгарией. И, несмотря на поражение, хорошо провела заключительный матч против Словении, боролась за победу. Вместе с тем, на результат повлияли разные обстоятельства — травма Фесенко, фолы, которые не позволили показать лучший результат.

«Думаю, мы свое сполна заслужили», — подытожил отборочный турнир Мурзин.

В финальном турнире Евробаскета сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Израиля, Италии, Литвы, Грузии и Германии. Матч пройдут в Тель-Авиве.

6. Женская сборная Украины по волейболу — обладатель путевки на чемпионат Европы-2017.

В отличие от мужчин-баскетболистов, женская национальная команда по волейболу далеко не частый гость на волейбольных Евро. Достаточно сказать, что после турнира-2003, за последующие шесть турниров, команда лишь однажды попадала в число участниц. В 2011-м году команда заняла на турнире 15-е место.

Отбор к турниру-2017 также поначалу складывался непросто. Украинки на групповом этапе дважды проиграли команде Италии и попали в стыковые матчи, где ранее проигрывали на протяжении четырех отборочных циклов. Проиграли украинки и домашний матч нынешнего плей-офф — сборной Испании. Тем не менее, сумели в гостях взять убедительный реванш и попали в финальный турнир.

«Предыдущие стыковые матчи, против команд Франции и Беларуси у нас проходили под знаком скомканной подготовки, у девчат не было условий, по большому счету никому не было никакого дела до проблем команды. И это накануне решающих матчей за выход на чемпионат Европы. Более того, даже в таких условиях мы сумели серьезно противостоять команде Франции, с которой обменялись победами — 3:1 и 2:3 и проиграли только “золотой сет”, где, опять же, имели “брейковые” мячи. В другом отборочном цикле по договоренности с соперником проводили обе игры в Беларуси, на поле соперника, что давало им априори гораздо более высокие шансы. Это, конечно, не могло добавить настроения девчатам. Они прекрасно ощущали на себе все то равнодушие, с которым относятся к проблемам команды. Сейчас — совсем другое дело. Мы провели полноценный сбор в Южном (Одесская обл.), были обеспечены всеми необходимыми условиями. Команда планомерно готовилась к турниру и подошла к нему в хорошем “боевом” состоянии. Плюс, на сей раз игры плей-офф проводились сразу же после отборочного турнира. А не через год, как это было ранее. Команда провела 6 игр группового турнира, была сыграна, обкаталась. В общем, мы имели все предпосылки для удачного плей-офф», — отметил уже после завершения отборочного турнира в интервью УНИАН главный тренер команды Гарий Егиазаров.

7. Паралимпиада-2016 — самое успешное выступление сборной Украины в истории.

Говоря о 2016-м годе нельзя не вспомнить и о Паралимпиаде. Ведь выступление украинских спортсменов с ограниченными возможностями стало самым успешным за все годы Независимости — как по количеству медалей, так и по месту в общекомандном зачете.

В далеком 1996-м на первых летних Играх в Атланте, украинцы завоевали 1 золото, 2 серебря и 4 бронзы — 7 медалей, 44-е место. Спустя 20 лет, в Рио-2016 результаты совершенно иные — 41 золото, 37 серебряных и 39 бронзовых наград — 117 медалей, 3-е место.

Харьковчанин Максим Крипак стал главным украинским героем Паралимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро. Он завоевал в плавании 5 золотых и 3 серебряные медали и занял 2-е место в индивидуальном медальном зачете среди всех участников Паралимпиады по всем видам спорта. Кроме того, он существенно помог сборной Украины взять 3-е место в командном зачете.

8. Финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве.

Победа Киева в конкурсе по выбору столицы финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года стала самым ярким событием года в спортивном закулисье, за пределами арен. Ранее, событиями такого масштаба были только победы в конкурсах на проведение Евро-2012 и Евробаскета-2015. Впрочем, баскетбольный чемпионат у нас так и не состоялся.

Решение о проведении финала главного еврокубка в Киеве было принято 15 сентября 2016 года. А сам матч пройдет на НСК «Олимпийский» в мае 2018 года. Это будет второй по значимости матч в новейшей истории стадиона после финала Евро-2012.

Также в Киеве пройдет финал женской Лиги чемпионов, который состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

9. Сборная Украины по футболу на Евро-2016 — провал года.

В июне-июле во Франции состоялось второе по значимости событие мирового спорта вслед за Олимпиадой — чемпионат Европы по футболу. Сборная Украины попала в число 24 сильнейших команд Старого света, но была явно «чужой на этом празднике жизни».

Украинцы проиграли все три матча на чемпионате, не забили ни одного гола и первыми — досрочно, за тур до конца соревнований, потеряли все шансы на выход в плей-офф, 1/8 финала турнира.

Впрочем, затем, с приходом Шевченко, команда заметно преобразилась и в отборе к ЧМ-2018 демонстрирует уже совершенно иной футбол. Если козырем предыдущего наставника — Михаила Фоменко — была сверхнадежная игра в обороне, то Андрей Шевченко избрал другую тактику, выставляя атакующий состав, делая ставку на полузащитников, более нацеленных на атаку чужих ворот, нежели на оборону своих. Игра команды стала более динамичной, острой, более зрелищной.

На данный момент сборная Украины занимает 2-е место в группе из 6 команд, набрав в 4-х играх 8 очков. Но уже в следующей игре, в марте, встречается с лидером — сборной Хорватии (10 баллов). В случае победы в этом матче украинцы смогут возглавить турнирную таблицу по итогам первого круга группового отборочного турнира.

10. Кризис «Динамо» — в Лиге чемпионов и УПЛ.

Еще одним событием со знаком «минус» стало выступление киевского «Динамо». Если осенняя часть сезона 2015/2016 была полна позитива и принесла команде первую за полтора десятка лет путевку в плей-офф — 1/8 финала — Лиги чемпионов, то с приходом весны команда резко сдала. Поражение в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов от грозного «Манчестер Сити» было вполне объяснимым. А вот второе подряд поражение от донецкого «Шахтера» со счетом 0:3 (пусть этот матч и не помешал киевлянам стать чемпионами Украины) уже должен был насторожить.

Прошло лето, и в новом сезоне 2016/17 кризис динамовцев только усугубился. Команда явно провалила групповой этап Лиги чемпионов, не сумев не только повторить прошлогодний успех и выйти в плей-офф, но и даже занять 3-е место в группе и выйти в весеннюю часть Лиги Европы. Пять очков в турнирной таблице и всего одна победа (пусть и 6:0 над «Бешикташем»), явно не тот результат, на который рассчитывали болельщики столичного клуба.

Не блистала команда и во внутреннем первенстве Украины, где проиграла три матча и четырежды сыграла вничью. Последнее поражение от «Шахтера» — 3:4, фактически лишило киевлян надежд на то, чтобы побороться за чемпионство в весенней части украинской футбольной Премьер-лиги. Отставание от горняков составляет, ни много, ни мало, 13 очков.

Любопытно, что если большинство украинских команд резко теряют в уровне игры по вполне объективным причинам — финансовый кризис и массовый отток игроков, то в «Динамо» с составом и финансовой составляющей вроде как все вполне благополучно. А вот внутренний микроклимат в команде явно не на высоте. Недаром после заключительного матча 2016-го года с «Шахтером» (3:4) главный тренер Сергей Ребров выступил с претензиями к своим игрокам и подчеркнул: «Я своих требований менять не буду. Мы требуем от игроков то же самое, что и раньше. Я не сверну с того пути, который есть. Ребята должны понимать: чтобы идти вперед каждый должен чем-то пожертвовать. Если они не готовы — должны сесть и поговорить с президентом о своем будущем».

В свою очередь, президент клуба Игорь Суркис полностью доверяет главному тренеру и вопрос об отставке Реброва на повестке дня не стоит.

Кирилл Стадниченко.