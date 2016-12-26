Форум прошел в Махачкале с 23 по 25 декабря. В его организации приняли участие Дагестанское региональное отделение «Российского союза сельской молодежи», местное отделение детско-юношеской организации РДШ при поддержке Минобразования Дагестана, министерства молодежи и Минспорта республики.

«Форум собрал более 250 участников движения школьников из Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 8 до 17 лет. Программа была очень разнообразной — это были тренинги и мастер-классы, направленные на личностное развитие, гражданскую активность и военно-патриотическое воспитание. Нашей задачей было привлечь передовую молодежь к ГТО — не только к испытаниям, ведь некоторые к ним уже приступили, но и к популяризации комплекса», — рассказал Гамзатов.

Чтобы сделать мероприятие более интересным и зрелищным, его провели в формате мастер-класса с участием известного спортсмена.

«Мы пригласили федерального посла ГТО в Дагестане — чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы и многократного чемпиона России по вольной борьбе Курамагомеда Курамагомедова. Мы хотели не только рассказать о комплексе ГТО, но и показать, как правильно выполнять его испытания. Конечно, молодежи интересно встретиться и пообщаться с человеком, на счету которого столько громких побед и который так уважаем у нас в республике. Он рассказал ребятам о своем пути в спорте, о трудностях, с которыми сталкивался, о том, как и почему стал послом ГТО. А после мы предложили участникам семинара выполнить ряд испытаний комплекса в тестовом режиме, а в завершении вручили им соответствующие сертификаты», — добавил собеседник агентства.

По его словам, дети и подростки, приехавшие из разных городов и сельских поселений Северного Кавказа, пообещали не только сами присоединиться к движению ГТО, но и сагитировать своих друзей и одноклассников. Их попросили сделать это как можно быстрее, чтобы уже в январе «новобранцы» смогли принять участие во Всероссийском зимнем фестивале ГТО.

Участники семинара с сертификатами, свидетельствующими о прохождении испытаний ГТО в тестовом режиме.