Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Понедельник в России объявлен днем траура.

«Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших. Это тяжелая утрата для всех», — говорится в сообщении на сайте министерства.