Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт. Министерство спорта Российской Федерации выразило соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Понедельник в России объявлен днем траура.
«Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших. Это тяжелая утрата для всех», — говорится в сообщении на сайте министерства.
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