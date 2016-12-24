Пять попаданий из пяти

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За десять дней Россия лишилась пяти международных соревнований, которые были запланированы на начало 2017 года. Вторая часть доклада профессора Ричарда Макларена возымела сильный эффект и повлияла на решение международных федераций видов спорта. Когда Макларен представил свой доклад 9 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) продлил рекомендацию о приостановке сотрудничества с Россией в плане проведения соревнований на ее территории. Это была единственная быстрая реакция на новые доводы независимой комиссии WADA.

Первый выстрел

Возникла неловкая пауза, продолжавшаяся четыре дня, после чего Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи.

Это стало большой неожиданностью для некоторых российских болельщиков, потом что ранее в тот же день вице-премьер по делам спорта Виталий Мутко заявлял, что никаких оснований для переноса нет. Однако в последние годы мы уже привыкли, что чиновники живут в некой параллельной вселенной, и для многих отмена сочинского чемпионата не стала сюрпризом. Все это происходило на фоне бойкотов отдельных команд. Не исключено, что решение IBSF отчасти было вызвано давлением от угрозы массового бойкота. Надо понимать, что федерация, прежде всего, думает о посещаемости и популярности чемпионата, и в случае отсутствия многих сильнейших спортсменов, соревнования были бы признаны неудачными, что могло иметь негативные имиджевые и финансовые последствия.

Угроза бойкота — отдельная тема для рассуждения, потому что по сути своей напоминает шантаж, что недопустимо. В истории спорта такие прецеденты были, но сложно припомнить, чтобы шантажу поддавались. Когда целые государства бойкотировали Олимпиаду в Москве, МОК не пошел у них на поводу и даже намеков не давал о переносе Игр в другую страну. То же самое произошло и четыре года спустя, когда Союз объявил ответный бойкот Играм 1984 года в Лос-Анджелесе.

Конечно, масштаб событий не сопоставим, но факт остается неизменным, и IBSF, в том числе и под угрозой отсутствия многих сильнейших спортсменов, перенесла чемпионат мира по бобслею и скелетону в немецкий Кенигзее.

Тройное попадание

Самым напряженным моментом последних десяти дней стало объявление о получении Международным союзом биатлонистов (IBU) списка из 31 российских спортсмена из доклада Макларена. Учитывая события всего года, российский биатлон оказался под угрозой полного отстранения от международных соревнований. Самый короткий день года, 22 декабря, стал самым протяженным в ожидании решения исполкома IBU. Заседание началось в 15.00 по московскому времени, а постановление было оглашено уже после восьми вечера.

Чувства от итога заседания исполкома были смешанными — выдохнули, что нас не отстранили, но потеряли этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове. А судьба 31 биатлониста осталась туманной, потому что расследование в их отношении будет продолжаться.

Правда, двоих временно дисквалифицировали и их дело, как фигурантов Игр в Сочи, передали МОК. Случаи остальных спортсменов будет рассматривать IBU. Потеря двух биатлонных стартов официально объясняется отказом Союза биатлонистов России (СБР) от проведения соревнований. Это было заявлено в пресс-релизах и IBU и СБР.

Буквально в те же минуты Международный союз конькобежцев (ISU) объявляет о переносе финала Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.

Создалось даже впечатление, что ISU специально подгадали момент, чтобы вызвать как можно меньше разговоров вокруг своего решения, пока все были заняты биатлоном. А может быть, это простое совпадение. Однако важно понимать, что заявления IBSF и IBU дали зеленый свет федерациям, и конькобежцы отреагировали незамедлительно.

Пятая жертва

На следующий день Международная федерация лыжного спорта (FIS) помимо временного отстранения шести лыжников объявила о том, что финал Кубка мира по лыжным гонкам будет перенесен из Тюмени. Причем формулировка в пресс-релизе крайне любопытна: «Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР), и в качестве первого шага в этом направлении ФЛГР отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени». Это все напоминает или сделку со следствием, или договоренность о сохранении лица. Второй вариант, кажется, более правдоподобен.

Наши федерации и так знают, что состязания перенесут, но в случае добровольного отказа от проведения соревнований не требуется официальной реакции на отмену. Это как в шахматах: инициатива осталась у нас, потому что нам дали право первого хода.

Все намного сложнее с атлетами. Если в биатлоне два временно отстраненных спортсмена уже, по слухам, завершили карьеру, то шестеро лыжников вполне могут быть действующими. В спортивных СМИ распространилась информация от «источников в Минспорте и ФЛГР», что этими гонщиками стали: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе пространно высказалась на эту тему, не опровергнув и не подтвердив информацию. По сути, она призвала всех подождать официального объявления самих спортсменов или федерации с их разрешения.

Опасные связи

Вообще, высказывания российских чиновников и функционеров, как правило, выглядят пришедшими откуда-то из параллельного мира, не имеющего ничего общего с окружающей действительностью.

Мутко заявляет об отсутствии причин для переноса ЧМ по бобслею, и несколько часов спустя Сочи отменяют. Вице-премьер говорит, что не надо беспокоиться о биатлоне, и мы лишаемся этапа Кубка и чемпионата мира среди юниоров.

В конце концов, на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин рассуждает о Родченкове, таскающем из-за рубежа «всякую гадость», а в это время ФЛГР договаривается о переносе финала Кубка мира из Тюмени. Понятно, что это все дипломатия, и уж точно не президент должен давать официальную оценку происходящему — для этого есть соответствующие ведомства. Но Минспорта молчит, Мутко слишком много и пространно говорит, а глава государства ограничивается общими ничего не значащими фразами. Похоже, наше руководство решило взять пример с МОК — переложить всю ответственность на федерации видов спорта.

После сбитого над Украиной «Боинга» один из известных и уважаемых комментаторов в приватном разговоре без намеков и вполне прямо высказался, что теперь у нас начнут отбирать все соревнования. Это было почти два с половиной года назад — он ошибся только в сроках.

Но ведь тогда никто и предположить не мог, что наравне с политической составляющей вскроются факты массового употребления допинга.

Конечно, любители теории заговоров свято верят в то, что вся эта история изначально сфабрикована, однако до 2014 года количество российских спортсменов, уличенных в допинге, уже было выше «среднего по больнице». А перед самими Играми в Сочи возник случай с биатлонисткой Ириной Старых, которая сдала положительный тест на допинг. СБР заявил о пробе 29 января — буквально за несколько дней до начала Олимпиады. Спортсменку дисквалифицировали на два года, а затем продлили срок до трех лет.