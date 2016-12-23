В Астане наградили лучших спортсменов по национальным видам спорта

Мероприятие, которое проходит уже четвёртый год, организовано Ассоциацией национальных видов спорта при поддержке «Нұр Отана». Секретарь партии Каныбек Жумашев отметил, что государство оказывает огромную поддержку развитию национального спорта, о котором знают не только внутри страны, но и за её пределами.



В этом году казахстанские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях в Китае и Кыргызстане, заняв призовые места по аударыспаку, аламан байге и на фестивале беркутчи. Во время нынешней церемонии вручены 11 номинаций «Алтын тұғыр». За вклад в развитие национальных видов спорта отметили сразу 18 человек. Среди которых Абугали Абдижаппаров. Он признан лучшим спортсменом по кокпару.



Абугали Абдижаппаров, обладатель премии «Алтын тұғыр»:

— Я не ожидал, очень сильно переживаю. Не думал, что выиграю в этой номинации. Это командная работа, будем и дальше вкладывать силы в развитие нашего спорта.



Бекболат Тлеухан, президент Ассоциации национальных видов спорта РК:

— Национальные спортивные игры, которые обычно можно увидеть только в праздники, сейчас достигли мирового уровня. «Казакша курес» уже знают во всем мире, проходят международные игры по тогызкумалак. Например, в соседнем Китае очень популярен аударыспак. Там дважды проходил чемпионат Азии.