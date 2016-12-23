В Астане наградили лучших спортсменов по национальным видам спорта
В Астане подвели итоги ежегодной церемонии «Алтын тұғыр».
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Мероприятие, которое проходит уже четвёртый год, организовано Ассоциацией национальных видов спорта при поддержке «Нұр Отана». Секретарь партии Каныбек Жумашев отметил, что государство оказывает огромную поддержку развитию национального спорта, о котором знают не только внутри страны, но и за её пределами.
В этом году казахстанские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях в Китае и Кыргызстане, заняв призовые места по аударыспаку, аламан байге и на фестивале беркутчи. Во время нынешней церемонии вручены 11 номинаций «Алтын тұғыр». За вклад в развитие национальных видов спорта отметили сразу 18 человек. Среди которых Абугали Абдижаппаров. Он признан лучшим спортсменом по кокпару.
Абугали Абдижаппаров, обладатель премии «Алтын тұғыр»:
— Я не ожидал, очень сильно переживаю. Не думал, что выиграю в этой номинации. Это командная работа, будем и дальше вкладывать силы в развитие нашего спорта.
Бекболат Тлеухан, президент Ассоциации национальных видов спорта РК:
— Национальные спортивные игры, которые обычно можно увидеть только в праздники, сейчас достигли мирового уровня. «Казакша курес» уже знают во всем мире, проходят международные игры по тогызкумалак. Например, в соседнем Китае очень популярен аударыспак. Там дважды проходил чемпионат Азии.
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