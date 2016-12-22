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22 декабря 2016, 9:42 | Прочие | Uralpress.ru

В Челябинской области назвали спортсменов 2016 года

В Ледовом дворце «Уральская молния» 20 декабря прошла итоговая коллегия министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в ходе которой были выбраны лучшие спортсмены, тренеры и специалисты спортивной сферы 2016 года.

Списки определялись путем рассмотрения представленных федерациями и спортивными организациями материалов об участии спортсменов области в чемпионатах России, Европы, мира и Олимпийских играх 2016 года.

Специалисты определили лучшие «десятки» спортсменов (как «взрослых», так и молодежь) по олимпийским и неолимпийским видам спорта, паралимпийцев и сурдлимпийцев, а также тренеров и спортивных медиков.

Среди лучших «олимпийцев» пристрастное жюри назвало трех представителей дзюдо (Денисов, Саидов, Ярцев), двоих ватерполисток (Горбунова, Каримова), шорт-трекистку Ефименко, боксерку Белякову, бадминтониста Иванова, тхеквондистку Барышникову и пулевого стрелка Кулакова.

Десятка лучших спортсменов по неолимпийским видам выглядит так: Гафаров, Дедюхина, Ташланов (все — гиревой спорт), Бороздин, Сайфуллин и Лебедев (кикбоксинг), Алексеева (рукопашный бой), Казанцева (борьба на поясах), Киреева (универсальный бой) и Красовская (скалолазание).

Шабалина, Девятова и Черняев (все — плавание), Сапожникова, Котлов, Алешкин и Абдрахманов (все — легкая атлетика), Романов (керлинг), Коробейников (карате), Бунина (армспорт) стали лучшими по итогам соревнований по паралимпийским и судлимпийским видам спорта.

Лучшими тренерами по всем категориям видов спорта признаны Воробьев (хоккей), Шонин (шашки), Уранов и Новикова (плавание), Накоряков (водное поло), Тарасов (бокс), Касымов (кикбоксинг), Слободчиков (легкая атлетика), Цвиренко (скалолазание), Ю Дахэ (шорт-трек).

За большой вклад специалистов спортивной медицины отмечены Захаров, Новиков, Тюрина, Чупа и Журавлев.
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