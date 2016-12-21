Спортсмены решили защищать себя сами

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Председателем попечительского совета стал шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. Учредителями — известные тренеры Александр Кузнецов и Ирина Громова, а также спортсмены — Ольга Забелинская, Сергей Лисин, Александр Легков, Александр Дьяченко, Юлия Ефимова, Алексей Ловчев, Маргарита Гончарова.

— Такая организация нам очень нужна, — поделилась мнением Юлия Ефимова. — Взять первый доклад Макларен. После него никто толком не защищал нас. Пострадать могли все, кто был просто упомянут там, даже без обвинений. Та же история с мельдонием. Я на своем примере поняла, что никто за нас бороться не будет. Как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Минспорта мне помогало, но не всегда вовремя. В нашей стране нужно помогать себе самим.

— Сколько можно быть в подвешенном состоянии и плакаться друг другу? — вопрошает Петушков. — Вот были мы на сборе в Вуакатти. И иностранцы начали упрекать нас, что мы тренируемся рядом с ними. Мы и так в незавидном положении, а тут еще они. Нужно с этим что-то делать.

По словам учредителей, господдержки у организации не будет, но мысли по финансированию уже имеются. Правовое направление «Спорта и права» возглавит Артем Пацев.

— Хочу подчеркнуть, что наша организация — не противодействие докладу Макларена. Мы не против кого-то, а за что-то. За защиту прав спортсменов и тренеров. Мы не подменяем и не дублируем чьи-то функции, а просто помогаем.

Готовы к сотрудничеству с федерациями. И если другие юристы пожелают помочь — будем рады. При этом хочу подчеркнуть, что наша организация не будет зациклена на праве, а направлена на самый разный спектр вопросов.

СЕРГЕЙ ЛИСИН: МНЕ БЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛА ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА ЧЕТЫРЕ НАЗАД

Подробнее об организации рассказал российский конькобежец Сергей Лисин, который был дисквалифицирован в 2012 году, провел два года вне спорта, но настаивал на несправедливости такого решения. После того, как появился специальный сайт, на котором опубликована переписка Григория Родченкова, Лисин тщательно изучил материалы и нашел письма, по которым можно сделать вывод о манипуляциях с его пробами и предположить, что экс-директор Московской лаборатории не только покрывал «грязных» спортсменов, но и по каким-то причинам обвинял в употреблении допинга «чистых».

— Для меня в создании подобных структур важнее защита не звездных спортсменов, а рядовых, — сообщил Лисин. — Правовое бесправие, унаследованное с советских времен, сейчас процветает. Ребята даже не знают, какие ведомости они подписывают, кого рекламируют и сколько денег выделяют на них спонсоры. Вот конькобежцы ездят на этапы Кубка мира за счет регионов, налогоплательщиков, а на комбинезонах у них реклама коммерческих структур. Что она там делает? Да на спортсменах просто зарабатывают!

— Вы уже сказали, что готовы погрузиться в эту рутину и помогать тем, кому это требуется. Как это будет выглядеть?

— Дело в том, что федерации зачастую не слышат голос спортсменов. Очень часто их просят замалчивать что-то, не выносить сор из избы. При том, что это идет не пользу атлетам. С этим нужно заканчивать! У нас много пережитков.

— Например?

— Комплектование сборной по решению тренерского совета. Когда при квоте пять человек на турнир будут ехать пять первых с чемпионата России — это показатель. А если из пятерки четверо едут по решению тренерского совета — это ненормально.

— Могла ли как-то вам в свое время помочь эта организация в вашей допинговой истории?

— Безусловно. Тогда я не знал многого. Вот есть знаменитая история — когда знаменитый доктор Микеле Феррари запускал свою систему, он работал не в одиночку. Был еще юрист, который «прикрывал» их в суде в Лозанне, и специалист по пиару. Такой вот триумвират. Когда человек тренируется, он не задумывается, что ему вдруг может понадобиться юрист. Вот и я при вскрытии пробы B толком не знал свои права. Например, что я мог запросить лабораторный пакет до вскрытия пробы B. А подскажи мне кто-нибудь тогда….

— Спортсмены, которые будут обращаться в вашу организацию за помощью, должны оплачивать услуги?

— Организация некоммерческая, и вопрос доходов не стоит. Вот операционная деятельность будет рассматриваться в контексте каждого отдельного дела. Например, если потребуются услуги специалиста по аналитической химии для изучения лабораторного пакета, его работу нужно оплатить. При этом лично я готов заниматься помощью со своей стороны бесплатно. Поэтому тут нужно разделять тех, кто внутри и тех, кого придется привлекать со стороны.

ВИНОВАТ ЛИ ЛОВЧЕВ?

— Наличие в составе учредителей дисквалифицированного Алексея Ловчева вас не смущает?

— Некоторые считают лицемерными его назначения после дисквалификации. Но дело в том, что есть стереотип, согласно которому все тяжелоатлеты сидят на «химии». Из-за этого мало кто хочет вникать в его дело. Я тоже не видел лабораторный пакет Алексея, но субстанция, в употреблении которой его обвиняют, непрофильна для тяжелой атлетики. Не вдаваясь в подробности — это вещество провоцирует резкий выброс гипофиза в гормон роста. При этом идет деградация связок — они начинают сохнуть. Вот когда при реанализе проб Пекина-2008 поймали китаянок, эта другая история. Там тоже были пептиды, но они провоцировали не пик гормона роста, а повышение его среднего уровня в течение суток. Это как раз подходит для силовых видов.

— «Спорт и право» хочет получить статус не только в России, но и за рубежом. Понимаете, что с этой точки зрения Ловчев вряд ли добавит вистов? Там его считают допингером и вдаваться в подробности уже никто не будет.

— Так они и меня считают таковым.

— Но благодаря второму докладу Макларена вы можете объяснить свою невиновность и, больше того, доказать, что стали жертвой обстоятельств.

— Из доклада можно достаточно наглядно выстроить такую теорию вероятности. Но с 2012 года вплоть до этой публикации я жил с тем, что некоторые люди улыбались мне, жали руку, и в тоже время считали допингером, говорили об этом за спиной. Сколько с этим проживет Алексей — непонятно. Никто не может гарантировать, что в деле Ловчева через год не вскроются новые детали. Кто, например, мог представить, что творилось в Московской лаборатории?