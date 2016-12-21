День ГТО хотят учредить в Якутии

«В России есть День бега и День ходьбы. Сейчас, когда движение ГТО развивается в стране быстро и интенсивно, мы подумали: а почему бы не сделать День ГТО? Предложение ввести такой день с 2017 года поддержал председатель Федерации профсоюзов Республики Саха Николай Дегтярев. Вместе с Минспортом мы направили предложение для рассмотрения республиканской комиссией, которая состоится в январе. В ней принимают участие представители правительства Якутии, Федерации профсоюзов и Союза работодателей республики», — рассказал Брызгалов.

Он выразил надежду, что предложение пройдет все необходимые согласования и будет утверждено распоряжением правительства Якутии.

Ранее представитель регионального оператора ГТО сообщал, что на портале комплекса от республики зарегистрировано около 30 тысяч участников, из них испытания проходят примерно 12 тысяч человек. Знаки отличия в 2016 году получили 1050 учащихся Якутии: 258 — золотых, 515 — серебряных и 277 бронзовых знака. За этот год в Якутии проведено более сотни мероприятий комплекса ГТО. По мнению сторонников введения единого Дня ГТО, такая инициатива поможет увеличить охват населения, вовлеченного в возрожденное движение «Готов к труду и обороне».