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21 декабря 2016, 15:07 | Прочие | Спорт-Экспресс

Егорян в Канкуне, Радимов на родительском собрании. «Инстаграм» за неделю

Все самое интересное со страниц спортсменов.

Все самое интересное со страниц спортсменов. Увеличить
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«СЭ» собрал все самое интересное со страниц спортсменов в «Инстаграм».

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ учится самообороне.

Алия МУСТАФИНА.

Светлана РОМАШИНА в гостях у ОКР.

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ и Симон ШЕМП.

Николай ВАЛУЕВ любуется закатом.

Яна ЕГОРЯН.

Владислав РАДИМОВ на родительском собрании.

Дмитрий КОМБАРОВ кормит скатов.

Александр КЕРЖАКОВ ловит рыбу.

Сослан ДЖАНАЕВ медитирует на Бали.

Аксель ВИТСЕЛЬ отдыхает с семьей.
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Комитет Думы предложил подготовить обращение к парламентам из-за притеснения спортсменов

Комитет Думы предложил подготовить обращение к парламентам из-за притеснения спортсменов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи считает необходимым разработать проект обращения к парламентам других стран по вопросу притеснения спортсменов по расовому признаку или по гражданству и вынести его на обсуждение нижней палаты.
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