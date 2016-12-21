Егорян в Канкуне, Радимов на родительском собрании. «Инстаграм» за неделю

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи считает необходимым разработать проект обращения к парламентам других стран по вопросу притеснения спортсменов по расовому признаку или по гражданству и вынести его на обсуждение нижней палаты.