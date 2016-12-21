Комитет Думы предложил подготовить обращение к парламентам из-за притеснения спортсменов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил в среду на заседании комитета нижней палаты парламента его председатель Михаил Дегтярев.

«Продолжаются атаки на спорт… Мы предварительно проговорили с международным комитетом (Госдумы). Есть предложение в январе разработать проект заявления по вопросу притеснения спортсменов и хотим обратиться (с ним) к парламентам других стран», — сказал депутат. По его словам, речь идет о заявлении от всех депутатов Госдумы «о недопустимости притеснения по гражданственному или расовому признаку чистых спортсменов».

«Нам нужно выразить свое отношение по этому вопросу, дискриминируют чистых спортсменов по расовому признаку, по гражданству,» — указал он.

«Наша задача — защитить чистых спортсменов. Осудить нужно именно коллективную ответственность», — заключил Дегтярев.