Центр ФСКП на стадионе «Салют Гераклион» начнет работу в январе 2017 года
МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Центр функциональной силовой координационной подготовки начнет свою работу на базе спортивного комплекса «Салют Гераклион» в начале 2017 года. Об этом журналистам сообщил президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион» Сергей Еремин.
«Уже в тестовом режиме работает, а с января будет открыт на стадионе “Салют Гераклион” Центр функциональной силовой координационной подготовки, ФСКП. Задача центра — стать творческой лабораторией по применению последних достижений тренировочного процесса для представителей всех видов спорта, в особенности силовых, с тем, чтобы с позиции “чистого” спорта, со стороны сохранения здоровья спортсменов они добивались как можно более высоких результатов. Я хочу, чтобы этот центр стал отправной точкой в борьбе за “чистый” спорт», — заявил Еремин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter