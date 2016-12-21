Центр ФСКП на стадионе «Салют Гераклион» начнет работу в январе 2017 года

«Уже в тестовом режиме работает, а с января будет открыт на стадионе “Салют Гераклион” Центр функциональной силовой координационной подготовки, ФСКП. Задача центра — стать творческой лабораторией по применению последних достижений тренировочного процесса для представителей всех видов спорта, в особенности силовых, с тем, чтобы с позиции “чистого” спорта, со стороны сохранения здоровья спортсменов они добивались как можно более высоких результатов. Я хочу, чтобы этот центр стал отправной точкой в борьбе за “чистый” спорт», — заявил Еремин.