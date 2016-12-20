Мутко допустил проведение в России ЧМ по киберфутболу
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не исключает возможности проведения чемпионата мира по киберфутболу в России.
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«Мы побеседовали — как идея, может быть, провести чемпионат мира по киберфутболу в России», — сказал Мутко на
По его словам, это направление очень бурно развивается сегодня.
«ФИФА начинает проводить чемпионаты мира, проходят различные турниры, они проходят без влияния РФС. На данном этапе Минспорта утвердило федерацию киберспорта, однако предстоит определить ее принадлежность к определенной федерации, правовую сторону, изучить программу развития и так далее», — сказал он.
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