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20 декабря 2016, 15:47 | Прочие | Интерфакс

Мутко допустил проведение в России ЧМ по киберфутболу

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не исключает возможности проведения чемпионата мира по киберфутболу в России.

<em>Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU</em> — Президент Российского футбольного союза Виталий <span class=error>Мутко</span> не исключает возможности проведения чемпионата мира по <span class=error>киберфутболу</span> в России. Увеличить
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«Мы побеседовали — как идея, может быть, провести чемпионат мира по киберфутболу в России», — сказал Мутко на пресс-конференции во вторник.

По его словам, это направление очень бурно развивается сегодня.

«ФИФА начинает проводить чемпионаты мира, проходят различные турниры, они проходят без влияния РФС. На данном этапе Минспорта утвердило федерацию киберспорта, однако предстоит определить ее принадлежность к определенной федерации, правовую сторону, изучить программу развития и так далее», — сказал он.
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