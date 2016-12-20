«По улице так не пройдешь». Белорусские спортсменки на вечер стали моделями

С буклета на меня смотрит Татьяна Огрызко, а запястье приятно холодят металлом новенькие часы с логотипом комиссии НОКа «Женщины и спорт». Ах, lovecherkashina, всем ты угодила, все смогла! Соединила главное, важное, неотложное и второстепенное, будто бы живем в последний раз.



Хотя, согласен, так и надо: чтобы каждый день с белого листа. Повесив в гардероб платье от любимого модельера Ирины Бойтик и переодевшись в спортивный костюм, снова весь день проторчать в зале со своими девчонками. Вчера они тоже были королевами красоты, а сегодня просто чернорабочие, готовящие грандиозный детский турнир на полтысячи участниц.



Люба Черкашина — глава комиссии, член исполкома и техкома, правая рука Ирины Лепарской и левая супруга Виктора, сняв шпильки и оглядывая опустевший после показа зал, выдыхает: «Серега, не забудь про Ксюшу Санкович написать. Она знаешь какой двигатель этого проекта?» И все. Вот она, закулиса праздника, не имевшего пока в истории национального олимпийского комитета аналогов.

Ксения Санкович и Любовь Черкашина «Прессбол»



По бюрократически лаконичное название одной из комиссий НОКа в нашей стране стараниями в первую очередь художественных гимнасток приобрело присущий грациозному виду яркий и насыщенный цвет. Все началось с Марины Лобач — первой главы комиссии «Женщины и спорт». Во многом благодаря ее стараниям состоялся конкурс «Королева спорта», представивший лучших белорусских спортсменок в образе фотомоделей.



Люба Черкашина расширила инициативу старшей подруги по горизонтали и вертикали. Во-первых, изменила формат — модели вышли на подиум. Во-вторых (пожалуй, это главнее), вместе с Ксенией Санкович стала идейным вдохновителем целого цикла фильмов о тех же прелестных звездах, великолепно исполненных Анной Эйсмонт. И в-третьих, Любовь сделала все, чтобы лишний раз напомнить присутствующим о Тане Огрызко — одной из первых звезд нашей суверенной гимнастики.



Впрочем, обо всем по порядку.



На мероприятия с показом одежды от профессиональных моделей и спортивных звезд нужно ходить в солидной компании экспертов. И они у меня есть.

Анастасия Косенкова и Ольга Хижинкова «Прессбол»

Комментарии знатоков лишними не будут. Анастасия Косенкова больше всех болеет на Наташу Марченко: баскетбольная королева недавно серьезно увлеклась марафонским бегом и бьет один рекорд за другим. У спортсменов это называется «Красава!». Впрочем, в этот день Наташа стараниями команды стилистов была представлена в разделе «Суперкрасава!».

Наталья Марченко «Прессбол»

Модель со стажем и преподаватель дефиле Ольга Хижинкова оценивает спортсменок профессиональным взглядом.



— Все хороши, но особенно мне нравится Мелитина Станюта. Кажется, она обладает определенным опытом показов. И потому у нее самое профессиональное дефиле. Ровная спина, правильная постановка плеч, правильная ширина шага. Хотя она шла на высокой шпильке, это никак не чувствовалось, Мелита словно шествовала по гимнастическому ковру.

Мелитина Станюта «Прессбол»

Отлично выглядит Марина Арзамасова — у нее просто великолепная фигура, на которой будет отлично сидеть любая одежда. А вообще интересно было бы узнать, какие эмоции девочки испытали на подиуме и можно ли сопоставить их с теми, что они получают на соревнованиях.

Марина Арзамасова «Прессбол»

Марина с энтузиазмом поделилась новыми ощущениями:



— Мандраж, конечно, присутствует. Кажется, что все только на тебя и смотрят, и потому больше всего боишься споткнуться или, не дай бог, упасть. С соревнованиями не сравнить — там все под контролем, а здесь не знаешь, что будет в следующую секунду. Перед показом нам сказали: «Девочки, расслабьтесь и идите, как по улице». Но по улице мы так точно не ходим….

Любовь Черкашина «Прессбол»

Перед Черкашиной поставлена более сложная задача — систематизировать подход олимпийского комитета к работе с дизайнерами одежды, ибо показ одежды от Ирины Бойтик стал лишь очередным пунктом в продвижении продукции белорусских модельеров. Напомню, в создании коллекции олимпийской формы в Рио участвовали Иван Айплатов и Юлия Латушкина.



— Наша задача — показывать спорт в всем его великолепии, создавать фильмы о героях, пробовать их в новом амплуа, в данном случае, подиумных моделей. Раскрывать горизонты сотрудничества перед творческими людьми, которых в нашей стране большое количество. Например, я очень люблю творчество Ирины Бойтик. Оно всегда идет от классики, лично мне это направление очень близко.



У присутствующих, не сомневаюсь, коллекция вызвала восторг. Ире, знаю, было интересно поработать со спортсменами. Думаю, что этот совместный проект будет иметь продолжение. Да он уже имеет. Ира выставила свои вещи на аукцион, вся прибыль от продажи которых пойдет на лечение Тани Огрызко. Разве не молодец?

— Красава! Ну, а молодые дизайнеры как, могут приходить со своими предложениями в НОК?

— Почему нет? Мне нравится работать в национальном олимпийском комитете, потому что там собралась очень демократическая команда и разного рода интересные творческие идеи принимаются на ура. Так что не надо бояться, приходите и вас услышат.

Потом было самое приятное — награждение героинь фильмов Ани Эйсмонт.

Любовь Черкашина, Марина Арзамасова, Анна Эйсмонт, Мелитина Станюта, Людмила Волчек, Ольга Мазуренок, Алла Цупер, Марина Литвинчук «Прессбол»

Марина Лобач, Эллина Зверева и Максим Рыженков «Прессбол»

А зал смотрел и внимал. А кое-кто уже заходил на сайт и делал первые ставки за Таню Огрызко.

Мы же скоро навестим Таню у нее дома — в компании по-настоящему лучших спортсменов нашей страны. Пусть только Люба разберется с Baby Cup….

Сергей ЩУРКО, Владимир ЗДАНОВИЧ (фото)