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20 декабря 2016, 11:59 | Прочие | БЕЛТА

МВД: В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Роман Мельник на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания депутаты интересовались, каким образом милиция будет пресекать попытки фанатов, которым запрещено посещать стадионы, приходить на спортивные мероприятия. Роман Мельник, отвечая на эти вопросы, проинформировал, что болельщикам не придется брать с собой паспорт. В МВД не ожидают также увеличения времени пропуска на стадионы.

Законопроект призван создать действенные правовые механизмы для предотвращения и пресечения насилия и хулиганского поведения болельщиков на территории физкультурно-спортивных сооружений. Список фанатов, которых не пустят на стадионы, планируется размещать в открытом доступе на сайте МВДПо словам Романа Мельника, на сайте МВД планируется размещать фамилии, имена, отчества болельщиков, возможно, год рождения. Максимальный срок запрета посещать стадионы для фанатов-хулиганов может составить три года.

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