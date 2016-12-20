МВД: В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется

Во время заседания депутаты интересовались, каким образом милиция будет пресекать попытки фанатов, которым запрещено посещать стадионы, приходить на спортивные мероприятия. Роман Мельник, отвечая на эти вопросы, проинформировал, что болельщикам не придется брать с собой паспорт. В МВД не ожидают также увеличения времени пропуска на стадионы.

Законопроект призван создать действенные правовые механизмы для предотвращения и пресечения насилия и хулиганского поведения болельщиков на территории физкультурно-спортивных сооружений. Список фанатов, которых не пустят на стадионы, планируется размещать в открытом доступе на сайте МВДПо словам Романа Мельника, на сайте МВД планируется размещать фамилии, имена, отчества болельщиков, возможно, год рождения. Максимальный срок запрета посещать стадионы для фанатов-хулиганов может составить три года.