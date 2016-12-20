Спортивный фестиваль для детей устроили на базе отдыха близ Астаны
Фонд Первого Президента РК устроил первый зимний фестиваль
детско-юношеского спорта на территории зоны отдыха, расположенной по Карагандинскому шоссе близ Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Несмотря на снежную и ветряную погоду около 200
«Прогноз погоды мы смотрели. Данное мероприятие было запланировано к 25-летию независимости на 15 декабря, но
По ходу проведения состязаний дети периодически Спортивный фестиваль для детей устроили на базе отдыха близ Астаны.
Фонд Первого Президента РК устроил первый зимний фестиваль
Несмотря на снежную и ветряную погоду около 200
«Прогноз погоды мы смотрели. Данное мероприятие было запланировано к 25-летию независимости на 15 декабря, но
По ходу проведения состязаний дети периодически заходили в помещение, грелись и пили чай.
«В этом вся фишка, в этом весь плюс, чтобы дети поняли, что спорт — это не только занятия в закрытых помещениях и уютных условиях, а именно через трудности достигается успех, путь к вершинам всегда тернист. Несмотря на то, что сегодня немного снег, немного дает мороз, но это Астана. Зимние виды спорта тем и прекрасны, что они на свежем воздухе. Наши дети учатся преодолевать препятствия, играют в хоккей, катаются на лыжах, горках, коньках, лепят снеговиков, все замечательно», — рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Султан Айтжанов.
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