Несмотря на снежную и ветряную погоду около 200 детей-сирот, из малообеспеченных семей и инвалидов на протяжении дня соревнуются в катании на лыжах, коньках, лепке снежных фигур, метании снежков. Для ребят в возрасте от 8 до 12 лет был организован лабиринт, где они искали сладкие подарки. Также желающие смогли покататься на повозке, запряженной лошадью.

«Прогноз погоды мы смотрели. Данное мероприятие было запланировано к 25-летию независимости на 15 декабря, но из-за плюсовой температуры было переложено на чуть поздний срок. Это зима, я думаю, тут сложно сориентироваться и найти тот самый подходящий день», — сообщила координатор общественного фонда «Олимпионик», который выступил соорганизатором фестиваля, Ольга Вотякова.

По ходу проведения состязаний дети периодически Спортивный фестиваль для детей устроили на базе отдыха близ Астаны.