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20 декабря 2016, 11:44 | Прочие | Sports.kz

Спортивный фестиваль для детей устроили на базе отдыха близ Астаны

Фонд Первого Президента РК устроил первый зимний фестиваль детско-юношеского спорта на территории зоны отдыха, расположенной по Карагандинскому шоссе близ Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд Первого Президента РК устроил первый зимний фестиваль <nobr>детско-юношеского</nobr> спорта на территории зоны отдыха расположенной по Карагандинскому шоссе близ <span class=error>Астаны</span> передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Несмотря на снежную и ветряную погоду около 200 детей-сирот, из малообеспеченных семей и инвалидов на протяжении дня соревнуются в катании на лыжах, коньках, лепке снежных фигур, метании снежков. Для ребят в возрасте от 8 до 12 лет был организован лабиринт, где они искали сладкие подарки. Также желающие смогли покататься на повозке, запряженной лошадью.

«Прогноз погоды мы смотрели. Данное мероприятие было запланировано к 25-летию независимости на 15 декабря, но из-за плюсовой температуры было переложено на чуть поздний срок. Это зима, я думаю, тут сложно сориентироваться и найти тот самый подходящий день», — сообщила координатор общественного фонда «Олимпионик», который выступил соорганизатором фестиваля, Ольга Вотякова.

По ходу проведения состязаний дети периодически Спортивный фестиваль для детей устроили на базе отдыха близ Астаны.

Фонд Первого Президента РК устроил первый зимний фестиваль детско-юношеского спорта на территории зоны отдыха, расположенной по Карагандинскому шоссе близ Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на снежную и ветряную погоду около 200 детей-сирот, из малообеспеченных семей и инвалидов на протяжении дня соревнуются в катании на лыжах, коньках, лепке снежных фигур, метании снежков. Для ребят в возрасте от 8 до 12 лет был организован лабиринт, где они искали сладкие подарки. Также желающие смогли покататься на повозке, запряженной лошадью.

«Прогноз погоды мы смотрели. Данное мероприятие было запланировано к 25-летию независимости на 15 декабря, но из-за плюсовой температуры было переложено на чуть поздний срок. Это зима, я думаю, тут сложно сориентироваться и найти тот самый подходящий день», — сообщила координатор общественного фонда «Олимпионик», который выступил соорганизатором фестиваля, Ольга Вотякова.

По ходу проведения состязаний дети периодически заходили в помещение, грелись и пили чай.

«В этом вся фишка, в этом весь плюс, чтобы дети поняли, что спорт — это не только занятия в закрытых помещениях и уютных условиях, а именно через трудности достигается успех, путь к вершинам всегда тернист. Несмотря на то, что сегодня немного снег, немного дает мороз, но это Астана. Зимние виды спорта тем и прекрасны, что они на свежем воздухе. Наши дети учатся преодолевать препятствия, играют в хоккей, катаются на лыжах, горках, коньках, лепят снеговиков, все замечательно», — рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Султан Айтжанов.

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