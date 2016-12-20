Фанатам-хулиганам в Беларуси планируют запретить посещать соревнования

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Это предусмотрено проектом закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований». Документ обсуждается сегодня на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.