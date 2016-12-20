Фанатам-хулиганам в Беларуси планируют запретить посещать соревнования
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Фанатам-хулиганам в Беларуси планируют запретить посещать спортивные соревнования.
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Это предусмотрено проектом закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении
Законопроект призван создать действенные правовые механизмы для предотвращения и пресечения насилия и хулиганского поведения болельщиков на территории
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