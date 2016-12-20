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20 декабря 2016, 10:47 | Прочие | БЕЛТА

Фанатам-хулиганам в Беларуси планируют запретить посещать соревнования

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанатам-хулиганам в Беларуси планируют запретить посещать спортивные соревнования.

<em>20 декабря Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em><nobr>Фанатам-хулиганам</nobr> в <span class=error>Беларуси</span> планируют запретить посещать спортивные соревнования. Увеличить
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Это предусмотрено проектом закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований». Документ обсуждается сегодня на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект призван создать действенные правовые механизмы для предотвращения и пресечения насилия и хулиганского поведения болельщиков на территории физкультурно-спортивных сооружений.

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МВД: В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Роман Мельник на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
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