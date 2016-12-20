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20 декабря 2016, 10:45 | Прочие | БЕЛТА

Список фанатов, которых не пустят на стадионы, планируется размещать в открытом доступе на сайте МВД

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список фанатов, которым запрещен проход на спортивные мероприятия, планируется размещать в открытом доступе на сайте МВД. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Роман Мельник.

<em>20 декабря Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Список фанатов которым запрещен проход на спортивные мероприятия планируется размещать в открытом доступе на сайте МВД. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Роман Мельник. Увеличить
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Законопроект призван создать действенные правовые механизмы для предотвращения и пресечения насилия и хулиганского поведения болельщиков на территории физкультурно-спортивных сооружений.

По словам Романа Мельника, на сайте МВД планируется размещать фамилии, имена, отчества болельщиков, возможно, год рождения.

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МВД: В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Роман Мельник на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
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