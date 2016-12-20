Список фанатов, которых не пустят на стадионы, планируется размещать в открытом доступе на сайте МВД
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список фанатов, которым запрещен проход на спортивные мероприятия, планируется размещать в открытом доступе на сайте МВД. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Роман Мельник.
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По словам Романа Мельника, на сайте МВД планируется размещать фамилии, имена, отчества болельщиков, возможно, год рождения.
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