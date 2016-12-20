Список фанатов, которых не пустят на стадионы, планируется размещать в открытом доступе на сайте МВД

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае введения запрета для фанатов-хулиганов брать с собой паспорт на стадион не придется. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Роман Мельник на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.