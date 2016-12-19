Глава WADA: Fancy Bears опубликовали ложные данные о 14 TUE

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«Они (Fancy Bears) предоставили ложные данные о 14 терапевтических исключениях», — сказал Риди.

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала на своем сайте списки спортсменов, имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль. После этого в спортивном сообществе возникла громкая дискуссия на тему о правильности и легальности выдачи некоторым атлетам терапевтических исключений.