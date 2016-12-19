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19 декабря 2016, 19:47 | Прочие | ТАСС

Глава WADA: Fancy Bears опубликовали ложные данные о 14 TUE

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала ложные сведения относительно 14 терапевтических исключениях (TUE), выданных спортсменам. Об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, выступая перед комитетом палаты общин британского парламента по культуре, медиа и спорту. Видеозапись выступления размещена на портале Parliamentlive.tv.

Ранее хакерская группа Fancy Bears взломавшая антидопинговую систему ADAMS опубликовала на своем сайте списки спортсменов имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Увеличить
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«Они (Fancy Bears) предоставили ложные данные о 14 терапевтических исключениях», — сказал Риди.

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала на своем сайте списки спортсменов, имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль. После этого в спортивном сообществе возникла громкая дискуссия на тему о правильности и легальности выдачи некоторым атлетам терапевтических исключений.
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