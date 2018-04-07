Казахстанцы завоевали «бронзу» чемпионата мира по бильярду в Алматы

Источник: Sports.kz

В шаге от финала остановились трехкратный чемпион мира Алихан Каранеев и Максим Пан — бильярдист, который впервые в карьере дошел до стадии полуфинала ЧМ.

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После яркой, трудовой победы над Павлом Радионовым, которая завершилась в контровой партии, Каранеев вышел по сетке на еще одного представителя Украины — Дмитрия Белозерова. Удача в этом матче сопутствовала украинцу — он показал хорошую кладку и выиграл встречу со счетом 6:1.

Во втором полуфинале играли Максим Пан и россиянин Иосиф Абрамов — чемпион мира 2017 года. Здесь завязалась серьезная борьба, но казахстанец все же был в роли догоняющего. В восьмой партии ему удалось сравнять счет — 4:4.

Но затем Абрамов выиграл две партии подряд, обеспечив себе место в финале. Добавим, что ранее в этот день Пан выбил из турнира Леонида Швыряева — чемпиона мира по динамичной пирамиде 2016 года. Таким образом, в финале сыграют россиянин Иосиф Абрамов и украинец Дмитрий Белозеров.