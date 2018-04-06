Казахстанский бильярдист сенсационно обыграл чемпиона мира-2016 на турнире в Алматы

Так, главной встречей турнира стало противостояние двух чемпионов мира прошлых лет — казахстанца Ернара Чимбаева и кыргызстанца Каныбека Сагынбаева. Матч продлился четыре часа, интрига сохранялась до самого конца. В начале встречи оба игрока допускали ошибки, на затем им удалось втянуться в игру и показать хороший бильярд.

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В конце четвертой партии произошел интересный момент — Сагынбаев попросил заменить судью после того, как ему неправильно посчитали шары. Эта просьба была удовлетворена, и игра продолжилась. Переломный момент настал после седьмой партии. Казахстанец смог собраться и взять подряд несколько партий, доведя счет до победного — 6:4.

Эта встреча стала повторением финального матча чемпионата мира по комбинированной пирамиде 2010 года, который также проходил в Алматы. Тогда казахстанец одержал победу со счетом 6:2 и завоевал свой первый титул чемпиона мира. Теперь Чимбаеву предстоит сыграть с украинцем Артемом Моисеенко.

Сенсацию сотворил казахстанец Максим Пан, который уверенно обыграл чемпиона мира 2016 года Александра Сидорова из Узбекистана. Вся встреча, как это видно по счету — 6:2, проходила под диктовку Пана. Игра у Сидорова откровенно не шла, были лишь редкие моменты, когда он показывал стабильную кладку. Но этого не хватило, чтобы пройти во второй тур. В следующем туре Максим Пан сыграет с Арсеном Каленбаевым (Кыргызстан).

Трехкратный чемпион мира Алихан Каранеев без особых проблем обыграл Джейхуна Зейналова из Азербайджана со счетом 6:3. Во втором туре он встретится с представителем Кыргызстана Ажибеком уулу Даниелом.

Еще один представитель «золотой» сборной Казахстана Алибек Омаров в контровой партии одолел Тофига Гулиева из Азербайджана. Он сыграет с кыргызстанцем Канатом Сыдыковым.

Кроме того, во второй тур прошли Арби Муциев, Айдос Туганбаев, Сейдазым Хамит и Гани Шардабеков. Проиграли свои встречи Ерлан Абильдаев, Эмиль Мударисов, Ильяс Махметов, Шакиржан Фазылов и Кайрат Онгонусов.

Полное расписание матчей можно посмотреть на сайте Федерации бильярдного спорта Казахстана.

Напомним, что финал чемпионата мира состоится 8 апреля. Турнир проходит во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Вход свободный.