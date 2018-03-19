Танцоры из Актау завоевали 22 медали на международном турнире

— Пара Тимофей Валов — Полина Федоренко вошли в шестерку лучших танцоров в своей возрастной категории. Дебют состоялся у пары Жанболат Курбанбаев — Алия Каримова. Они показали достойный результат. Горжусь своими воспитанниками. Верю в их силы. Ребята занимаются не так давно, но достойно представили свою страну, — сказала Анастасия Свирская, тренер и вице-президент федерации спортивного танца, современной хореографии и аэробики.