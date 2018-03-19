Танцоры из Актау завоевали 22 медали на международном турнире
Воспитанники школы спортивного бального танца Formation завоевали восемь золотых, семь серебряных и столько же бронзовых медалей.
Воспитанники школы спортивного бального танца Formation завоевали восемь золотых, семь серебряных и столько же бронзовых медалей.
Золотые медали завоевали Айк Амирханян, Абылхаир Жанабай, Алуа Боранкул и Алтынай Амангелдинова. По два «золота» завоевали Айяла Ерланкызы и Ангелина Алиева.
Серебряными призерами стали Айяла Ерланкызы, пара Айк Амирханян — Томирис Айтбаева, пара Абылхаир Жанабай — Алуа Боранкул. Две серебряные медали завоевала Алиса Рейнгардт.
«Бронзу» команде принесли Томирис Айтбаева, Айса Ханбиби, Алдияр Джаналиев, пара Айк Амирханян — Томирис Айтбаева и Алдияр Джаналиев в паре с Алисой Рейнгардт.
— Пара Тимофей Валов — Полина Федоренко вошли в шестерку лучших танцоров в своей возрастной категории. Дебют состоялся у пары Жанболат Курбанбаев — Алия Каримова. Они показали достойный результат. Горжусь своими воспитанниками. Верю в их силы. Ребята занимаются не так давно, но достойно представили свою страну, — сказала Анастасия Свирская, тренер и
Соревнования Taraz Open Сup-2018 завершились 18 марта в Таразе, они собрали более двух тысяч участников из Казахстана, России, Сербии, Азербайджана и Узбекистана. Мангистаускую область представили 14 танцоров.